IRCICA 13. Uluslararası Hat Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Hat Yarışması'nın ödül ve icazet töreni, merkezin İstanbul Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirildi. Bu prestijli etkinlik, İslam dünyasında klasik sanatlara yönelik en köklü organizasyonlardan biri olma özelliğini taşıyan yarışmanın ödül töreninde birçok önemli isim bir araya geldi.

IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç'ın Açıklamaları

IRCICA'nın Genel Direktörü, Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, yarışmanın 40 yıl önce İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından kültürel faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla başlatıldığını belirtti. Kılıç, bu yılki yarışmanın önemli bir isme adandığını ve geçmişe dayanan bir geleneği devam ettirdiklerini vurguladı.

“Yurt dışında bu yarışma için, 'IRCICA'dan mezun olmuş ya da ödül alanlar' diye bir atıf var.” diyerek, geleneğin ve silsilenin önemine dikkat çekti. Ayrıca, yarışmanın jürisinin eserleri belirlemek için verdikleri emek için teşekkür etti.

Ödüller ve Başarılar

Bu yıl 38 ülkeden 511 katılımcının 640 eserle yer aldığı yarışmada, eserler 9 farklı kategoriye ayrılmıştır. Yarışmada kazananların ödüllerinin yanı sıra, başarılı hattatlara icazetler de verildi.

Celi Sülüs dalında Türkiye'den Meryem Nuruzihalilani birinci olurken, ikinci sırayı Pakistan'dan Muhammad Abu Bakar Siddique aldı. Sülüs bölümünde birincilik ödülü İran'dan Ali İrani’ye gitti.

Nesih kategorisinde Cezayir'den Mounir Tahraoui birinci, Ürdün'den Ihap İbraheem Ahmed Thabet ikinci oldu. Ayrıca, Muhakkak bölümünde Meryem Nuruzihalilani tekrar birinci gelerek dikkatleri üzerine çekti.

Medya ve Katılımcıların Görüşleri

Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, törende yaptığı konuşmada, bu yarışmanın köklü geçmişini ve hat sanatına olan katkılarını vurguladı. Ayrıca, Faslı hattat Hamidi Belaid de projenin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

IRCICA’nın ödül ve icazet töreni, sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, IRCICA Hat Eğitim Programları’nı tamamlayan 20 hattata, hocaları tarafından “hat sanatı icazetleri” verildi. Ayrıca, yarışmaya katılan eserlerin sergisi de IRCICA Kütüphanesi'nde ziyarete açıldı ve katılımcılar sanatçılar ile birlikte sergiyi gezme imkanı buldular.

Bu yılki ödül ve icazet töreni, yukarıda adı geçen önemli isimlerin yanı sıra birçok sanatseverin de katılımıyla başarılı bir şekilde sonlandı. Yarışmaya katılan eserlerin bir araya getirilmesiyle hazırlanan sergi, 4 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezince (IRCICA) düzenlenen 13. Uluslararası Hat Yarışması ödül ve icazet töreni, merkezin İstanbul Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirildi. IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç​​​​​​​, törende konuşma yaptı.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezince (IRCICA) düzenlenen 13. Uluslararası Hat Yarışması ödül ve icazet töreni, merkezin İstanbul Cağaloğlu'ndaki binasında gerçekleştirildi. IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç​​​​​​​, törende konuşma yaptı.