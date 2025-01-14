İrlanda'da Yeni Hükümet Anlaşması: Merkez Sağ Partiler Bir Araya Geldi

İrlanda'da Yeni Hükümetin Kurulmasına Yönelik Anlaşma

İrlanda'da merkez sağ partiler olan Fine Gael ve Fianna Fail ile Bölgesel Bağımsız Grup (RİG) arasında yeni hükümetin kurulması için önemli bir anlaşma sağlandı. Bu gelişme, ülkenin siyasi geleceği açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

RİG'ye Üst Düzey Pozisyon

Yapılan anlaşmaya göre, bağımsız milletvekillerinden oluşan RİG, iki üst düzey Bakan Yardımcılığı pozisyonuna sahip olacak. Ancak, bu üyeler tam bakanlık yetkilerine sahip olmayacak. Yine de, kabine toplantılarında yer alacak ve belirli alanlarda sorumluluk üstlenecekler.

Başbakan Değişimi

Fianna Fail'in lideri Micheal Martin, hükümet döneminin ilk bölümünde başbakanlık görevini üstlenecek. Daha sonra bu görev, Fine Gael partisine devredilecek. Bu durum, iki büyük partinin işbirliğini pekiştirmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Parlamento Onayı Bekleniyor

Bunun yanı sıra, söz konusu anlaşmanın RİG ve iki büyük partinin parlamento gruplarında onaylanması bekleniyor. Fine Gael ve Fianna Fail parlamentolarının yarın, hükümet programı taslağını değerlendirmek üzere toplanacağı bildirildi.

2024 Seçim Sonuçları

İrlanda'da 29 Kasım 2024 tarihinde gerçekleştirilen erken genel seçimlerde, merkez sağ Fianna Fail partisi yüzde 21,9 oy oranıyla 48 sandalye kazanarak birinci parti oldu. Mevcut Başbakan Simon Harris'in liderliğindeki merkez sağ Fine Gael ise yüzde 20,8 oy oranıyla 38 sandalye elde etti. Bu sırada, sol milliyetçi parti Sinn Fein yüzde 19 oy oranıyla 39 sandalye kazandı, bağımsızlar ise yüzde 13,2 ile 16 sandalye elde etti.

Seçim sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli çoğunluğa ulaşamamıştı. Hatırlanacağı üzere, bir önceki genel seçimler 8 Şubat 2020'de düzenlenmiş; 27 Haziran 2020'de ise iki merkez sağ parti Fine Gael ve Fianna Fail ile Yeşiller'in oluşturduğu üçlü koalisyon hükümeti kurulmuştu.