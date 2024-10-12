İrlanda Genelkurmay Başkanı: İsrail, UNIFIL'i Hedef Almakta Hesap Vermeli

İsrail'in UNIFIL'e Yönelik Saldırıları Eleştirildi

İrlanda Genelkurmay Başkanı Sean Clancy, İsrail'in Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL)'ne yönelik saldırılarının yanlışlıkla değil, doğrudan hedef almak amacıyla yapıldığını belirtti. Clancy, RTE televizyonuna yaptığı açıklamada, "Askeri bir bakış açısıyla bu, kazayla yaşanan bir eylem değil, doğrudan bir eylemdir." dedi.

Saldırıların Arkasındaki Stratejik Amaç

Clancy, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırıları sırasında UNIFIL pozisyonlarının kasten vurulduğuna yönelik herhangi bir inancının olmadığını vurguladı. Tank atışlarının isabet ettiği UNIFIL gözlem kulesinin küçük bir hedef olduğunu ifade eden Clancy, "Küçük bir hedef olan gözetleme kulesini tankla vurmak için kasten hedef almak gerekir," dedi.

Uluslararası Güvenliğin Önemi

Clancy, bu eylemlerin "çok açık ve felaket bir ihlal" olduğunu ifade ederek, BM Barış Gücü'ne yönelik saldırıların hiçbir şart altında hoşgörülmeyeceğini belirtti. UNIFIL ve İrlandalı askerlerin Lübnan'daki varlığının uluslararası güvenliğin sağlanması açısından kritik olduğuna dikkat çeken Clancy, Gazze'deki eksikliklere de vurgu yaptı.

Ayrıca, UNIFIL bünyesindeki İrlandalı askerlerin durumlarının iyi olduğunu da bildirdi.