İrlanda, Güney Afrika'nın Soykırım Davasına Müdahil Oluyor

İrlanda, Uluslararası Adalet Divanı'na Müdahillik Bildiriminde Bulundu

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İrlanda'nın Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali gerekçesiyle Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olma bildiriminde bulunduğunu açıkladı.

UAD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Güney Afrika Cumhuriyeti, 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi çerçevesinde İsrail'e karşı başlattığı davaya İrlanda'nın katılma talebinin olumlu karşılandığı belirtildi.

İrlanda'nın Gerekçesi ve Açıklamaları

İrlanda, müdahelet bildiriminin gerekçesinin, Soykırım Sözleşmesi'ne taraf bir devlet olarak, bu davaya ilişkin hükümlerin yorumuna dair görüş sunmak istemesi olduğunu ifade etti.

UAD'ye sunduğu görüşte İrlanda, soykırım suçunun işlendiği sırada failin amacının doğrudan soykırım olması gerekmeyebileceğini vurgulayarak, "Failin amacından bağımsız olarak, gerçekleştirdiği eylemlerin doğal ve muhtemel sonucunun, (Soykırım Sözleşmesi kapsamında) korunan grubu tamamen veya kısmen yok edeceğini bilmesi veya bilmesi gerektiği durumlarda da suç gerçekleşebilir" dedi.

İrlanda, Soykırım Sözleşmesi’nin hazırlık aşamasına değinerek, "kasıt" teriminin failin amacıyla sınırlı olmadığını ve öngörülebilir sonuçların bilgisini de kapsadığını belirtmiştir.

Divan'ın Daveti ve Uluslararası Katılım

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika ve İsrail'i, İrlanda'nın müdahillik beyanıyla ilgili yazılı görüşlerini sunmaya davet etti. İrlanda, Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin, İspanya, Türkiye, Şili, Maldivler ve Bolivya ile birlikte Gazze'deki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan 11. ülke oldu.

Özellikle, Türkiye'nin bu davaya müdahillik bildiriminin 7 Ağustos 2024'te Divan Yazmanlığına sunulması dikkat çekiyor.