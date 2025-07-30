İrlandalı Bakan Byrne'den 'İsrail ve Filistin İki Devlet Olarak Barış İçinde Yaşamalıdır' Vurgusu

İrlandalı Bakan Byrne'den Barış Mesajı

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunma Bakanı Thomas Byrne, "İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını görmek istiyoruz." dedi.

Byrne, bu açıklamayı Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları sırasında, Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani ile ortak basın toplantısında yaptı. İki ülke arasındaki ilişkilerin oldukça olumlu yönde ilerlediğini belirten Byrne, İrlanda'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı sırasında genişleme sürecine özel önem vereceklerini vurguladı.

İnsani Kriz ve Acil Yardım İhtiyacı

Gazze Şeridi'ndeki insani krizin dayanılmaz hale geldiğini ifade eden Byrne, acil yardım gereksinimini yineleyerek, "Gazze'de yaşanan durum felaket boyutunda. Acil eyleme ihtiyaç var." dedi.

Byrne, İspanya ve Norveç ile birlikte bir yıldan fazla bir süre önce Filistin devletini tanıma adımlarını attıklarını hatırlatarak, AB'nin bu durumu diğer ülkeleri ikna etmek için kullanması gerektiğine dikkat çekti.

Batı Balkanlar ve Avrupa'nın Geleceği

Toplantıda konuşan Murtezani, AB genişlemesinin güvenlik ve istikrar meselesi olduğuna, Batı Balkanlar'ın entegrasyonunun olmadan Avrupa'nın istikrarının sağlanamayacağına vurgu yaptı. "AB ile tutumlarımız ve mesajlarımız örtüşüyor. Birleşik bir Avrupa için ortaklık ve anlayış şart. Batı Balkanlar'ın entegrasyonu olmadan istikrarlı bir Avrupa olamaz." dedi.

Makedonya, Gazze'deki durumu ve uluslararası toplumsal seferberliği de önemsediğini belirtti. Murtezani, ülkesinin AB güvenlik ve dış politikasına %100 uyumlu olduğunu ifade etti.

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunma Bakanı Thomas Byrne, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani (fotoğrafta) ile hükümet binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Byrne ve Murtezani ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İrlanda Avrupa İşleri ve Savunma Bakanı Thomas Byrne, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki temasları kapsamında Avrupa İşleri Bakanı Orhan Murtezani (fotoğrafta) ile hükümet binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından Byrne ve Murtezani ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.