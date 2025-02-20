IRS, Yaklaşık 7 Bin Çalışanını İşten Çıkaracak

IRS'den İşten Çıkarma İddiası

ABD Gelir İdaresi'nin (IRS), federal iş gücünü küçültme çabaları kapsamında yaklaşık 7 bin çalışanını işten çıkaracağı öne sürüldü. Bu durum, ABD ulusal basınına yansıyan bildirilerle gündeme geldi.

Detaylar ve Kaynaklar

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlere göre, IRS, önceki Başkan Joe Biden döneminin sonlarında işe alınan çalışanlar başta olmak üzere toplamda 7 bin personeli işten çıkarmaya yönelik çalışmalar yapıyor. New York Times ise IRS'in çalışanlarına bu konuda bir e-posta gönderdiğini bildirerek, işten çıkarma işleminin bir kararnameye dayanarak gerçekleştirileceğini duyurdu.

Resmi İletişim

E-posta içeriğinde, "Paylaşmamıza izin verilen pek çok ayrıntımız yok ancak bunların hepsi yürütme emrine uymaya bağlı" ifadesi kullanıldı. Bu işten çıkarmalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin federal iş gücünü küçültme politikalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

IRS Personeli ve Belirsizlik

Ulusal basında yer alan bilgilere göre, IRS bünyesinde ülke çapında yaklaşık 100 bin kişi istihdam ediliyor. Ancak, işten çıkarmaların bu yıl vergi toplama hizmetlerine olan etkisi belirsizliğini koruyor.

Trump Dönemi Politikaları

Başkan Trump, ikinci döneminde federal bürokrasi ve israfı azaltma yönünde politikalar geliştireceğini açıklamış, bu çerçevede kurulan Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına milyarder iş insanı Elon Musk'ı atamıştı.