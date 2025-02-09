İş Pozitif Projesi ile 882 Bin Kadın İstihdama Kazandırıldı

İş Pozitif Projesi ile Kadın İstihdamında Tarihi Başarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Pozitif Projesi aracılığıyla yalnızca bir yıl içinde toplam 882 bin 225 kadının istihdama kazandırıldığını duyurdu.

Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklamalar

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, projenin 9 Şubat 2024'te hayata geçirildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Projemiz sayesinde tam 1 yılda 882 bin 225 kadını istihdama dahil ettik. Bu süreçte, 1 milyon 127 bin 195 kadın ile kariyer planlamaları için bireysel görüşme gerçekleştirdik. Ayrıca, 107 bin 978 kadını Toplum Yararına Programlar'dan faydalandırdık ve 128 bin 692 kadını İşgücü Uyum Programı (İUP) üzerinden çalışma hayatına hazırlayarak mesleki beceriler kazandırdık.

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı vizyonuna vurgu yaparak, "Daha nice projemizle üretimde ve istihdamda yer almak isteyen kadınlara destek verme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.