İSAV Toplantısında Dünyevileşme ve Nedenleri Tartışıldı

İSAV’ın Uluslararası Konferansı: Dünyevileşme ve Nedenleri

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenlenen "Günümüz İslam Toplumunda Dünyevileşme ve Nedenleri" başlıklı uluslararası tartışmalı ilmi toplantı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

İSAV’ın Önemi ve Etkisi

İSAV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, programa katılan konuklara kısa bir selamlama konuşması yaptı. Toplantının Tertip Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kavas, İSAV’ın anlamına ve geçmişine değinerek, "İSAV, 30 yıl önce tanıdığım... güncel konularda yapı olarak belki küçük ama etki olarak büyük bir müessese" dedi. Kavas, vakfın kurucusu Ali Özek Hocayı anarak, "O güzel bir eser bıraktı ve o esere sahip çıkmak da bizim görevimiz" ifadelerini kullandı.

Dünyevileşmenin Etkileri Üzerine Görüşler

Kavas, laiklik, sekülerizm ve dünyevileşme kavramlarının iç içe geçtiğini belirterek, "Bugün yeryüzünde 200 bin Katolik okulu, 40 milyon öğrenci var. Fransa'da din ile devlet arasındaki ayrımın çok eski olduğunu vurguladı.

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ateş, Kur'an-ı Kerim'deki "Tin Suresi"ni referans alarak, insanın en güzel şekilde yaratıldığını ve onun en önemli özelliğinin Allah sevgisi olduğunu belirtti. Ateş, "İnsan, Allah'ı sevmezse dünyevileşir" diyerek konunun derinliğine dikkat çekti.

Dünyevileşme ve Ahlaksızlık

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, dünyevileşmenin sadece İslam toplumu için değil, tüm insanlık için büyük bir sorun olduğunu ifade etti. Kuralay, dünyevileşmenin ahlaksızlığı beraberinde getirdiğine dikkat çekerek, "Şu anda içinde bulunduğumuz sosyal yapı tamamen dünyevileşmiş bir dünya" dedi.

İnsanın Görevi ve Hikmet Arayışı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, insanın yaratılış amacının sadece bilgi edinmek değil, doğru bir ilişki kurmak olduğunu vurguladı. "İnsanın kendi gerçeğini anlaması gerektiğini vurgulayan Kızıltoprak, hikmetin sadece bilgiyle sınırlı olmadığını unutmamak gerektiğini belirtti.

Sonuç ve Değerlendirmeler

Gün boyunca süren toplantıda, "İslam Toplumunda Dünyevileşme", "İlk Dönem Müslüman Toplumunda Dünyevileşme", "Dünya ve Ahiret Dengesinde Dünyevileşme" gibi 13 tebliğ sunuldu. Toplantı, Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Prof. Dr. Hilmi Demir, Dr. Abakar Walar ve Dr. İsrafil Kuralay'ın katılacağı değerlendirme oturumuyla sona erecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenlenen "Günümüz İslam Toplumunda Dünyevileşme ve Nedenleri" başlıklı uluslararası tartışmalı ilmi toplantı, İstanbul'da gerçekleştirildi. İSAV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ da toplantıya katıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ile İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) tarafından düzenlenen "Günümüz İslam Toplumunda Dünyevileşme ve Nedenleri" başlıklı uluslararası tartışmalı ilmi toplantı, İstanbul'da gerçekleştirildi. İSAV Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ da toplantıya katıldı.