İSG Kültürü Sanal Gerçeklik ile Yaygınlaştırılıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İş'te Güvenli Gelecek Tırı', vatandaşlar ve çocuklara sanal gerçeklik deneyimleri sunarak iş kazaları ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgi veriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve vatandaşların bu alanda deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdi.

'İş'te Güvenli Gelecek Tırı', İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde Başkent Millet Bahçesi'nde yer alıyor. Bu tıra gelen vatandaşlar, sanal gerçeklik sistemi aracılığıyla iş sahalarında karşılaşabilecekleri kazaları deneyimleme imkanı buluyor. Aynı zamanda, çocuklar çeşitli oyunlar ile İSG kurallarını eğlenceli bir şekilde öğreniyorlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Bir Kültür Meselesidir

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca mevzuatla sağlanamayacak bir konu olduğunu belirtti. Esenkar, bu konunun özünde bir kültür ve alışkanlık kazanma meselesi olduğunu ifade ederek, 'Bu kültürün eğitimle, farkındalıkla ve bilinçlendirme faaliyetleriyle kazandırılabileceğini düşünüyoruz.'

Esenkar, İSG kültürünü yaygınlaştırmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, küçük yaşta kazanılan güvenlik bilincinin hayat kurtaracağına inandıklarını dile getirdi.

Kayseri'de İSG Fuarı

Bu yıl 38'incisi düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında, İbrahim Esenkar, 'Bu tırla şehir şehir gezip çocuklarımızın oyunlarla, gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ise sanal gerçek deneyimiyle iş kazalarının sonuçlarını bizzat yaşayıp doğru ve güvenli davranışları kazanmalarını amaçlıyoruz.' dedi.

Bunun yanı sıra, Ekim ayı sonuna doğru Kayseri'de, iş dünyası, sendikalar, akademisyenler ve uzmanların katılımıyla bir fuar düzenlenmesi planlanıyor. Esenkar, bu fuarın, günün yanı sıra geleceğin sağlıklı ve güvenli iş ortamlarını konuşacakları bir platform olacağını vurguladı.

'İş'te Güvenli Gelecek Tırı', Başkent Millet Bahçesi'nde yarın da ziyaret edilebilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan "İş'te Güvenli Gelecek Tırı" vatandaşlar ve çocukların sanal gerçeklik sistemi ve oyunlarla iş sahalarında karşılaşılabilecek iş kazaları ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmelerine imkan sağlıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Millet Bahçesi'ne getirilen tırı ziyaret eden çocuklarla ilgilendi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlanan "İş'te Güvenli Gelecek Tırı" vatandaşlar ve çocukların sanal gerçeklik sistemi ve oyunlarla iş sahalarında karşılaşılabilecek iş kazaları ve bunlara karşı alınması gereken tedbirleri öğrenmelerine imkan sağlıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında Millet Bahçesi'ne getirilen tırı ziyaret eden çocuklarla ilgilendi.