DOLAR
35,99 0%
EURO
37,21 0,01%
ALTIN
3.354,52 -1,44%
BITCOIN
3.519.892,55 -1,6%

İşgücü İstatistikleri Değerlendirildi: İstihdamda Artış Hedefi

Bakan Işıkhan, iş gücü istatistiklerini değerlendirerek yenilikçi politikalarla istihdamı artıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:35
İşgücü İstatistikleri Değerlendirildi: İstihdamda Artış Hedefi

İstihdamda Yenilikçi Yaklaşımlar Devam Edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan, "İstihdam edilenlerin sayısını ve iş gücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Işıkhan, sosyal medya hesabında TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin bilgileri paylaştı.

İşsizlik Oranındaki Düşüş

Bakan Işıkhan, 2024 Aralık ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre 39 bin, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldığını belirtti. İşsizlik oranının %8,5 seviyesine gerilediğini vurguladı, böylece bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 0,3 puan düşüş yaşandığını ifade etti.

İstihdamda Önemli Artış

Işıkhan, 2024 Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayısının toplamda 32 milyon 718 bin kişi olduğunu aktardı. İstihdam oranının ise %49,5 olarak belirlendiğini kaydetti.

Gelecek Hedefleri

İş gücünün aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artarak 35 milyon 743 bin kişiye ulaştığını belirtirken, "Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orta Karadeniz ve İç Anadolu'ya Kar Uyarısı
2
Ankara'da Anne, İki Çocuk Öldürdü: Cinnet Geçirdiği İddia Ediliyor
3
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
4
Cumhurbaşkanı Kararıyla Yeni Fakülteler Kuruldu
5
İzmir Körfezi'ne Atık Su Deşarjına 1,6 Milyon Lira Ceza
6
Kadın Şoförler Taşımacılıkta Daha Fazla Görünürlük İstiyor
7
Ataşehir'de 'İngilizce Eğitim Koridoru' Açıldı

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!