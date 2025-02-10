İşgücü İstatistikleri Değerlendirildi: İstihdamda Artış Hedefi

İstihdamda Yenilikçi Yaklaşımlar Devam Edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi. Bakan, "İstihdam edilenlerin sayısını ve iş gücümüzü artırmak için yenilikçi politikalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Üzerinden Açıklama

Işıkhan, sosyal medya hesabında TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine ilişkin bilgileri paylaştı.

İşsizlik Oranındaki Düşüş

Bakan Işıkhan, 2024 Aralık ayında işsiz sayısının bir önceki aya göre 39 bin, bir önceki yıla göre ise 92 bin kişi azaldığını belirtti. İşsizlik oranının %8,5 seviyesine gerilediğini vurguladı, böylece bir önceki aya göre 0,1 puan, bir önceki yıla göre ise 0,3 puan düşüş yaşandığını ifade etti.

İstihdamda Önemli Artış

Işıkhan, 2024 Aralık ayında bir önceki yıla göre 428 bin kişi artan istihdam sayısının toplamda 32 milyon 718 bin kişi olduğunu aktardı. İstihdam oranının ise %49,5 olarak belirlendiğini kaydetti.

Gelecek Hedefleri

İş gücünün aynı dönemde bir önceki yıla göre 335 bin kişi artarak 35 milyon 743 bin kişiye ulaştığını belirtirken, "Özellikle gençlerimiz ve kadınlar için yeni istihdam alanlarını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.