İshak Dar'dan İsrail'e Karşı Bölgesel 'Barış Mekanizması' Çağrısı

İshak Dar, İsrail’in saldırganlığına karşı bölge ülkelerinin barış amaçlı bir mekanizma kurması gerektiğini belirtti. Pakistan gerektiğinde görevini yerine getirecektir.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:29
Toplantı ve açıklama

Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, İsrail’in Orta Doğu’daki saldırgan tavrına dikkat çekerek bölge ülkelerinin kendi güç kapasitelerine göre, saldırganlık amaçlı değil barışçıl amaçlı bir mekanizma kurması çağrısında bulundu.

Dar bu açıklamayı, Katar’ın başkenti Doha’da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında Al Jazeera İngilizce kanalına yaptığı konuşmada dile getirdi.

Çağrının içeriği ve vurgular

Dar, bölge ülkelerinin oluşturacağı mekanizmanın amacını açıkça belirterek, bu yapının "saldırganı, işgalciyi, yani dinlemeyen birini durdurmak" üzere, saldırganlıktan ziyade barış amaçlı olması gerektiğini söyledi.

Pakistan’ın sahip olduğu nükleer enerjiye de atıfta bulunan Dar, "Nükleer enerjiye sahip Pakistan, ümmetin bir üyesi olarak görevini yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Uluslararası sistem eleştirisi

Dar, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısını "egemen bir ülkeye saldırı" şeklinde nitelendirerek uluslararası kararların etkisizliğine dikkat çekti: "Uluslararası hukuk, uluslararası insani kurallar, İİT kararları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları, hepsi tek bir ülke üzerinde hiçbir etki yaratmıyor ve bu ülke de sürekli olarak kendi istediğini yapıyor."

Bu yüzden uluslararası sistemde reform gerektiğini de söyleyen Dar, mevcut kararların İsrail tarafından sıklıkla görmezden gelindiğini belirtti.

