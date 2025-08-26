DOLAR
İshak Paşa Sarayı'na Yaz Akını: Doğubayazıt'ta UNESCO Listeli Tarihi Yapıda Yoğunluk

Doğubayazıt'taki UNESCO geçici listeli İshak Paşa Sarayı, yaz tatilinde yerli ziyaretçi akınına uğruyor; çevredeki tarihi rotalar da ilgi görüyor.

Yayın Tarihi: 26.08.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 12:14
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, yaz tatiliyle birlikte yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerle dolup taşıyor.

Mimari ve tarihsel değer

Osmanlı'nın Lale Devri yaklaşımında inşa edilen saray, ihtişamlı cephesi ve zengin mimari dokusuyla dikkat çekiyor. Yapıda Osmanlı, Selçuklu izlerinin yanı sıra Barok ve Rokoko etkileri de görülüyor; bu özellikler sarayı yılın her mevsimi turistlerin gözde duraklarından biri haline getiriyor.

Ziyaretçi rotası

İlçenin güneyinde, adeta bir "kartal yuvası"nı andıran tepe üzerinde kurulu olan yerleşkeyi gezenler cami, odalar, surlar, türbe ile iç ve dış avluları ayrıntılı şekilde görüyor. Ziyaretçiler sarayın mimari detayları ve panoramik manzarası önünde fotoğraf molaları veriyor.

Çevre turizmi ve ek duraklar

Sarayı ziyaret edenler aynı zamanda bölgedeki diğer tarihi noktalara da uğruyor. Turistlerin rota listesinde Ahmed-i Hani Türbesi, Urartu Kalesi, Ahmed-i Hani Müzesi ve Eski Bayezid Camisi gibi mekanlar da yer alıyor.

Yaz tatili döneminde artan ziyaretçi yoğunluğu, Doğubayazıt'taki kültür turizmine hareketlilik kazandırıyor ve bölgenin tarihi mirasını yerli ile yabancı ziyaretçilere daha görünür hale getiriyor.

