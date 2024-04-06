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IŞİD’e “Bozdoğan-21” operasyonu: 48 kişi yakalandı

İstanbul’da Santa Maria Kilisesi’nde yaşanan saldırının failleri “Bozdoğan-21” operasyonları ile yakalandı. IŞİD terör örgütüne mensup şüphelilerden 48’i gözaltına aldındı.

Yayın Tarihi: 06.04.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 06.04.2024 09:24
IŞİD’e “Bozdoğan-21” operasyonu: 48 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden IŞİD terör örgütüne dair yapılan operasyonlarla ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. İstanbul’daki Santa Maria Kilise’sine silahlı saldırı düzenleyenlerle bağlantılı olan şahıslara yönelik düzenlenmiş olan “Bozdoğan-21” operasyonları ile 48 şüpheli yakalandı.

Yerlikaya, Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne saldırı düzenleyenlerle bağlantılı ve çatışma bölgeleri ile irtibatı olan 30 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Diğer yandan paylaşımda, IŞİD terör örgütü ile bağlantısı olan 18 kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.

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