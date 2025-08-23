DOLAR
Işıkhan: Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze Çağrısına Dünya Kulak Vermeli

Bakan Vedat Işıkhan, Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a Gazze için yaptığı çağrıya tüm dünyanın kulak vermesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 18:06
Işıkhan'ın paylaşımı ve çağrının önemi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderdiği mektuba ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu. Paylaşım NSosyal hesabından yapıldı.

Emine Erdoğan, mektubunda Ukrayna'daki savaş için gösterilen hassasiyetin Gazze'deki insani kriz için de gösterilmesini talep etmişti. Işıkhan bu çağrıyı vurgulayarak küresel duyarlılık çağrısında bulundu.

"Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin kalplere sesleyen bu tarihi çağrısına tüm dünya kulak vermeli."

Işıkhan ayrıca, "Gazze için umudun ve barışın vaktinin çoktan geldiğini" belirterek Emine Erdoğan'ın mesajının uluslararası toplum tarafından dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

