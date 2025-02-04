İskeçe Azınlık Okulu Heyeti, Eğitim Müdürlüğü'nün İddialarını Red Etti

İskeçe Azınlık Okulu Heyeti, İddiaları Yalanladı

İskeçe Azınlık Ortaokulu-Lisesi Encümen Heyeti, Doğu Makedonya-Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü tarafından öne sürülen "okula 20 bin avro destek verildiği" ve "okul yönetiminin bakım sorumluluğundan kaçındığı" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Yeni Bina Talebi Öne Çıktı

Heyetin yaptığı açıklamada, okulun mevcut binasının onarımı yerine yeni bir okul binası inşa edilmesi gerektiği vurgulandı. Mevcut binanın tarihi eser statüsünde olduğu ve gerekli tüm tamirlerin yapıldığı ifade edilirken, göz önünde bulundurulan ek bina ve devlet destek bilgileri için gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Müdürlüğün Açıklaması Tartışmalı

Eyalet eğitim müdürlüğünün, İstanbul'daki Rum okullarıyla yaptığı karşılaştırmanın yersiz olduğu da kaydedildi. Ayrıca, yeni bina talebine ivedilikle yanıt beklendiği bildirildi.

Avrupa Standartları İhlâlleri

Mart 2023'te Batı Trakya'ya yapılan ziyarette Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de, İskeçe Azınlık Okulu'ndaki sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarında çeşitli ihlaller tespit ettiğini açıklamıştı.

Doğu Makedonya-Trakya Bölge Eğitim Müdürlüğü, İskeçe Azınlık Okulu'na dair "okul yönetiminin bakım sorumluluğundan kaçındığı" ve "devletin okul için 2024'te toplam 20 bin avro destek verdiği" iddialarını gündeme getirmişti. Ancak okul heyeti bu iddiaları çürütmeye kararlı görünüyor.