İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Prof. Dr. İskender Pala'nın gelini Rena Saito, İstanbul'da düzenlenen ihtida merasimiyle Müslümanlık sancaklarını açtı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:06
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:15
İskender Pala'nın Japon Gelini Rena Saito Müslüman Oldu

Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın Japon gelini Rena Saito, İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimi ile Müslümanlık yolunda yeni bir adım attı. İl Müftülüğü'nden alınan bilgiye göre, Saito için İl Müftüsü Safi Arpaguş'un makamında anlam dolu bir ihtida töreni gerçekleştirildi.

Törende, Saito kelime-i şehadet

İhtida belgesinin Saito'ya teslim edilmesinin ardından, dini nikahın da kıyıldığı duygusal merasimde, Prof. Dr. Pala gelinini ve oğlunu tebrik etti. Törende yapılan duaların ardından, Saito'ya Japonca Kur'an-ı Kerim meali, ilmihal ve Diyanet Yayınları'ndan Japonca eserler hediye edildi.

Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın (sağda) Japon gelini Rena Saito (sol 2), İstanbul Müftülüğü'nde...

Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın (sağda) Japon gelini Rena Saito (sol 2), İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslümanlığı seçti. Alperen Ahmed Pala (solda) ile evli Saito için İl Müftüsü Safi Arpaguş'un (sağ 2) makamında ihtida töreni yapıldı.

Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın (sağda) Japon gelini Rena Saito (sol 2), İstanbul Müftülüğü'nde...

Yazar Prof. Dr. İskender Pala'nın (sağda) Japon gelini Rena Saito (sol 2), İstanbul Müftülüğü'nde düzenlenen ihtida merasimiyle Müslümanlığı seçti. Alperen Ahmed Pala (solda) ile evli Saito için İl Müftüsü Safi Arpaguş'un (sağ 2) makamında ihtida töreni yapıldı.

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