İskenderun'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatında Son Durum

İskenderun'da 600 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar sürüyor

Vali Masatlı yerinde inceleme yaptı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşa edilen 600 yataklı devlet hastanesi projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yürütülen işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, incelemeleri sırasında hastanenin tamamlanmasının vatandaşlara daha erişilebilir, modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunacağını belirtti. Vali, sağlık yatırımlarının bölgeye güçlü bir sağlık altyapısı kazandıracağına vurgu yaptı.

Hatay genelinde sağlık altyapısı güçlendiriliyor

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da sağlık altyapısı güçlendiriliyor. Kentin 16 ilçesinde yeni sağlık merkezleri yükselirken, Vali Masatlı şu noktalarda incelemelerde bulundu: İskenderun 600 Yataklı Devlet Hastanesi, Aşkarbeyli Mahallesi 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Denizciler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi.

Yetkililerden gelinen son aşama ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Masatlı, sağlık yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmedeki önemini bir kez daha vurguladı.

ATAY’IN İSKENDERUN İLÇESİNE İNŞA EDİLEN 600 YATAKLI DEVLET HASTANESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR. ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEYE VALİ MUSTAFA MASATLI; VATANDAŞLARIN DAHA ERİŞİLEBİLİR, MODERN VE KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETİ SUNACAK YATIRIMLARIN BÖLGEYE GÜÇLÜ BİR SAĞLIK ALTYAPISI KAZANDIRACAĞINI SÖYLEDİ.