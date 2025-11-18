İskenderun'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatında Son Durum

İskenderun'da yapımı süren 600 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar sürüyor; Vali Mustafa Masatlı incelemelerde bulundu, bölgenin sağlık altyapısı güçlendiriliyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:28
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:28
İskenderun'da 600 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatında Son Durum

İskenderun'da 600 yataklı devlet hastanesinde çalışmalar sürüyor

Vali Masatlı yerinde inceleme yaptı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde inşa edilen 600 yataklı devlet hastanesi projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yürütülen işlemler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Masatlı, incelemeleri sırasında hastanenin tamamlanmasının vatandaşlara daha erişilebilir, modern ve kapsamlı sağlık hizmeti sunacağını belirtti. Vali, sağlık yatırımlarının bölgeye güçlü bir sağlık altyapısı kazandıracağına vurgu yaptı.

Hatay genelinde sağlık altyapısı güçlendiriliyor

Asrın felaketinin yaralarının sarıldığı Hatay'da sağlık altyapısı güçlendiriliyor. Kentin 16 ilçesinde yeni sağlık merkezleri yükselirken, Vali Masatlı şu noktalarda incelemelerde bulundu: İskenderun 600 Yataklı Devlet Hastanesi, Aşkarbeyli Mahallesi 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi ve Denizciler Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi.

Yetkililerden gelinen son aşama ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Masatlı, sağlık yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmedeki önemini bir kez daha vurguladı.

