İskenderun'da 'İş Yeri Verilecek' Vaadiyle 160 Bin TL Dolandırıcılık İddiası

İskenderun'da 'İş yeri verilecek' vaadiyle dolandırıldığı iddiası

Mobilya ustası Mehmet Mithat Öğütçü, zanlıdan şikayetçi oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mobilya ustası Mehmet Mithat Öğütçü, "depremzede esnafa yeni iş yeri verileceği" vaadiyle hareket eden bir şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia ederek polise başvurdu.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde, Muradiye Mahallesi'ndeki iş yerinin ağır hasar gördüğünü belirten 52 yaşındaki Mehmet Mithat Öğütçü, atölyesini geçen yıl Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'ne taşıdı.

İddiaya göre aralık ayında bir şüpheli, "depremzede esnaf için yeni iş yeri tahsis edecekleri" gerekçesiyle Öğütçü'den para talep etti. Öğütçü, farklı zamanlarda toplam 160 bin lira verdiği zanlıya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

Öğütçü, zanlının iş yerlerinin yapımının sürdüğü bahanesiyle kendisini oyaladığını söyleyerek dolandırıldığını geç fark ettiğini anlattı. Olayla ilgili olarak gazetecilere şu ifadeleri verdi:

"Şüpheli, 'Sana 650 metre yer ayarladım, oraya kaybettiğin makinaları da getireceğim' dedi. AFAD'a sorduğumda bu kişiyi tanımadıklarını söylediler. Ben de 'iş yerim olacak' diye seviniyordum. Ne makinalar ne de iş yerim geldi. Paramı da vermiyor."

Öğütçü, zanlının yakalanmasını istediğini belirterek, "Yetkililerden bu kişiden paramı almalarını istiyorum. Bu kişi bana yaptığını başkalarına da yapabilir. Ülkemizin adaletine güveniyor, zanlının cezasını çekmesini istiyorum." dedi.

