İskenderun'da polisten kas hastası 9 yaşındaki Fırat'a sürpriz doğum günü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri, kas hastası olan 9 yaşındaki Fırat Miraç Şeker için unutulmaz bir doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Kutlama evde başladı

İlçe Emniyet Müdürlüğü yunus ekipleri, Şeker'in Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki evinde yaptığı ziyarette doğum günü pastası getirdi. Polisler, pastanın mumlarını üfleyen Şeker ile sohbet etti ve çocuğa çeşitli hediyeler takdim etti.

Emniyet müdürüyle buluşma

Şeker'in İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'i görmek istemesi üzerine ekipler, çocuğu ailesiyle birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Makamda Şeker'i kabul eden Müdür Güneş, çocuğa Galatasaray tişörtü hediye etti.

Makam koltuğuna oturan Şeker, büyüyünce polis olmak istediğini dile getirdi ve polis ekipleriyle geçirdiği günü büyük bir mutlulukla tamamladı.