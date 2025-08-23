İskenderun'da silahlı saldırı: motosiklet sürücüsü yaralandı

Hatay - Meydan Mahallesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olayda, plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan iki kişi, H.B. yönetimindeki motosikletin önünü keserek tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan H.B., ambulansla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan otomobili kısa sürede yakalayarak, araçtaki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

