İskenderun Devlet Hastanesinde Maymun Çiçeği İddiaları Yalanlandı

İskenderun Devlet Hastanesinde Maymun Çiçeği Vakası İddiaları Yalanlandı

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, bazı sosyal medya hesaplarında dolaşan maymun çiçeği vakası iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kaymakamın Açıklaması

Demiryürek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından yayılan, 'İskenderun Devlet Hastanesinde maymun çiçeği vakası tespit edildi' bilgileri gerçeği yansıtmamaktadır. İskenderun'daki hastanelerde bu hastalığın teşhisi veya tedavisi yapılan bir hasta yoktur," ifadelerini kullandı.

Kaymakam, halkı yanıltan bu tür haberlere itibar edilmemesini de vurguladı.