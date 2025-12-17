DOLAR
İskenderun Kent Merkezi TOKİ ile Rezerv Alanlarda Yeniden İnşa Ediliyor

İskenderun'da rezerv alan ilan edilen bölgelerde TOKİ tarafından konut ve dükkan inşaatları hızla sürüyor; Kaymakam Muhammet Önder incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 12:44
Hatay’ın İskenderun ilçesinde, rezerv alan olarak belirlenen bölgelerde TOKİ öncülüğünde yürütülen inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Depremin yaralarının sarıldığı kent merkezinde yıkılan alanlar rezerv alan olarak düzenlenmiş; bölgenin yeniden ihyası amacıyla başlatılan çalışmalarda temel atma ve inşa işlemleri gerçekleştirilmişti.

Yürütülen Projeler ve İnceleme

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, TOKİ tarafından yapımı devam eden projelerde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelenen projeler arasında Çay Mahallesi 19. Bölge konut ve dükkan inşaatları, İsmet İnönü Mahallesi 4. Bölge konut ve dükkan inşaatları ve Numune Mahallesi 14. Bölge konut ve dükkan inşaatları yer alıyor.

Yetkililerden alınan bilgiler doğrultusunda, rezerv alanlarda yürütülen çalışmaların planlandığı şekilde sürdüğü ve kent merkezinin yeniden inşa edilmesi yönündeki adımların devam ettiği bildirildi.

