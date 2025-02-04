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İSKİ'den Çevre Dostu Yatırım: Bağcılar ve Güngören'in Altyapısına Yenilik

İBB, Bağcılar ve Güngören'de çevre yatırımlarının temelini attı. İmamoğlu, altyapı sorunlarına çözüm sunacak projelerin detaylarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 15:27
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 15:42
İSKİ'den Çevre Dostu Yatırım: Bağcılar ve Güngören'in Altyapısına Yenilik

İstanbul'da Çevre Yatırımları İçin İlk Adım Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemek ve altyapı sorunlarını çözmek amacıyla İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Tören, Merter'de düzenlendi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından duyuruldu.

Altyapı Sorunlarına Kalıcı Çözümler

İmamoğlu, Güngören ve Bağcılar’ın tarihsel olarak sağlıklı kentleşme konusunda zorluklar yaşadığını vurgulayarak, eski ve yetersiz altyapı sistemlerinin oluşturduğu sorunlara dikkat çekti. Altyapı sorunlarını kökünden çözmek üzere çalışmalara başladıklarını ifade eden İmamoğlu, yeni yatırımlarla ilerleyeceklerini belirtti.

İmamoğlu, projede yer alan 8 bin 500 metre yağmur suyu kolektör hattı ve 27 bin metre atık su inşası gibi detayları açıklayarak şunları söyledi: “Bu hatlarla su baskınlarına karşı dayanıklı bir şehir inşa edeceğiz.” Yağmur suyu ile atık suyun ayrılmasının çevresel ve mali faydalarına da değinen İmamoğlu, bu sistem sayesinde temiz suyun denizlere ulaşacağını ifade etti.

Siyasi Gelişmeler ve İmamoğlu'nun Açıklamaları

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, erken seçim talebinin millet tarafından ortaya konulduğunu belirtti. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki cumhurbaşkanı adaylığı süreci üzerine de açıklamalar yaptı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın görüşlerinin farklı olabileceğini ancak parti içi tartışmaların yapılabileceğini belirterek, “En doğru yolu buluruz.” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemeyi de hedefleyen...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemeyi de hedefleyen "İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi"nin temel atma töreni yapıldı. Merter’de düzenlenen programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada konuşma yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemeyi de hedefleyen...

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemeyi de hedefleyen "İSKİ Bağcılar ve Güngören Çevre Projesi"nin temel atma töreni yapıldı. Merter’de düzenlenen programa katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, burada konuşma yaptı.

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