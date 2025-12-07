İSKİ Karaburun Tesisi'nden Arıtılmamış Atık Su Denize Boşaltılıyor

Arnavutköy Karaburun'da, İSKİ'ye bağlı biyolojik arıtma tesisinden çıkan atık suyun günlerce arıtılmadan denize verildiğini gösteren yeni görüntüler gündeme damga vurdu. Pazar sabahı kaydedilen videoda, tesis çıkışından denize akan kirli su net şekilde görülüyor.

Görüntüler ve vatandaşın ifadesi

Sabah saatlerinde çekilen görüntülerde koyu renkteki suyun tesis çıkışından güçlü bir akıntıyla denize karıştığı, su yüzeyinde belirgin bir renk değişimi ve kirlilik oluştuğu dikkat çekiyor. Videoyu kayda alan vatandaş durumu şu sözlerle aktardı:

"Bugün günlerden pazar, saat 07.12. İSKİ’nin Karaburun Atıksu Arıtma Tesisi’nin ‘arıttım’ dediği ancak arıtmadan denize verdiği atık su gördüğünüz gibi doğrudan denize gidiyor. Atık su arıtma tesisi diyorlar ama bu görüntüler, söylediklerinin doğru olmadığının, tam tersinin yaşandığının ispatı."

Mahalle sakinlerinin tepkisi

Mahalle sakinleri, iddiaya göre İSKİ'nin uzun süredir devam eden ihmali nedeniyle plajların kullanılamaz hale geldiğini, insan sağlığının hiçe sayıldığını ve deniz canlılarının ciddi şekilde tehdit edildiğini belirtti. Vatandaşlar, kirliliğin aylardır sürdüğünü ve İSKİ'nin gerekli müdahaleyi yapmaması sonucu Karaburun sahilinin adeta tahrip olduğunu ifade etti.

Olayla ilgili yeni görüntüler çevre kaygılarını artırırken, bölge halkı yetkililerden acil müdahale bekliyor.

