İSKİ Silivri'de Altyapı Yatırımlarının Temelini Attı

İSKİ'nin Silivri Altyapı Yatırımları İçin Temel Atıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen temel atma töreni, Silivri'deki atık su kaynaklı çevre kirliliği ve altyapı eksikliklerine çözüm üretmek amacıyla düzenlendi. İSKİ'nin projelendirdiği altyapı yatırımlarının tanıtıldığı bu önemli etkinlik, bölgenin geleceği açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

İBB Başkanı İmamoğlu'dan Önemli Açıklamalar

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçmişte Silivri ile İstanbul genelinde yaşanan sel baskınlarının hatırlatıldığını belirtti. İmamoğlu, projenin tamamlandığında, Silivri ve İstanbul'un gündeminde yer alan birçok olumsuz durumun ortadan kalkacağını kaydetti. "Hedefimiz, İstanbul'un her sokağında ve mahallesinde sağlıklı, güvenli bir altyapı kurmak," dedi.

İmamoğlu, yatırımların yalnızca İstanbulluların yaşam kalitesini artırmak için değil, aynı zamanda gelecek nesillerin mutluluğu için de gerçekleştirildiğini vurguladı. Ayrıca, "Bu projeler, İstanbulluların huzur içinde yaşayabilmesi amacıyla yapılıyor," ifadelerini kullandı.

Sahada 7/24 Çalışma Vurgusu

Programda, belediye başkanlarının da yer aldığını aktaran İmamoğlu, her bir çalışanın özveriyle sahada olacağını belirtti. "Girmedik mahalle, ev bırakmayacağız. Bunun başka bir yolu yok," dedi. İmamoğlu, CHP'nin iktidar olma yolculuğundaki herkesin bir bütünlük içinde hizmet etmesi gerektiğine dikkat çekti.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın Proje Detayları

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, 1.6 milyar lira maliyetli proje kapsamındaki çalışmaların amacını açıkladı. Başa, 30 kilometre atık su kolektör ve şebeke kanalı yapılacağını, bu sayede yetersiz altyapılı bölgelerde atık su kaynaklı çevre kirliliğini önlemek için adımlar atılacağını belirtti. Ayrıca, birleşik sistem çalışan hatlarının ayrıştırılarak, foseptiklerin devre dışı bırakılacağı ve atık suların kesintisiz arıtma tesislerine yönlendirileceğini duyurdu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Silivri Altyapı Yatırımları Temel Atma Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.