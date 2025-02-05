İskoçya Başbakanı Swinney'den Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

İskoçya Başbakanı Swinney'den Trump'a Sert Yanıt

İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri yerinden etme önerisine karşı çıktı. Swinney, Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirme planına tepki gösterdi.

Toplu Cezalandırma ve İnsan Hakları İhlalleri

Swinney, X platformundan yaptığı paylaşımda, "Gazze'de aylarca süren toplu cezalandırma ve 40 binden fazla kişinin ölümünden sonra, Filistinlilerin evlerinden çıkarılması yönündeki herhangi bir öneri kabul edilemez ve tehlikelidir." ifadelerini kullandı. Etnik temizliğe karşı çıkan İskoç lider, sadece iki devletli çözümün kalıcı barışı getireceği vurgusunu yaptı.

Trump'ın Tartışmalı Açıklamaları

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini gündeme getirmişti. Trump, söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi çağrısında bulunarak, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini belirtmişti.

Trump, bu konuyu Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğünü ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini ifade etti. "Arap ülkeleriyle bir araya gelip (Filistinlilerin) barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim." şeklinde konuşmuştu.

Bunun yanı sıra Trump, Beyaz Saray’da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralarak buraya "uzun vadeli" şekilde sahip olacağını ve "güvenlik amacıyla" gerektiğinde buraya Amerikan askerlerinin konuşlandırılabileceğini kaydetti.