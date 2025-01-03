İŞKUR 2024'te 1.4 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi

İŞKUR'un Büyük Başarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere sağladıkları destekle ilgili önemli bilgiler verdi.

İstihdamda Engelli Vatandaşlara Destek

Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 44 bin 618 engelli vatandaşın istihdama dahil edilmesi sağlandı. Ayrıca, 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

Bireysel Danışmanlık ve Aktif Programlar

Bakan Işıkhan’ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta ise 2 milyon 314 bin 651 kişinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bireysel danışmanlık hizmetlerinden faydalandığı oldu. Ayrıca, 61 bin 480 kişi iş kulüplerinden ve 73 bin 141 kişi akti̇f istihdam programlarından yararlandı.

Bu rakamlar, İŞKUR'un iş gücü piyasasında ne denli etkili bir rol üstlendiğini gözler önüne seriyor.