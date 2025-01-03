DOLAR
35,36 -0,09%
EURO
36,42 -0,19%
ALTIN
3.018,78 0,06%
BITCOIN
3.409.257,29 1%

İŞKUR 2024'te 1.4 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi

İŞKUR, 2024'te 1 milyon 453 bin 833 vatandaşı işe yerleştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:17
İŞKUR 2024'te 1.4 Milyondan Fazla Vatandaşı İşe Yerleştirdi

İŞKUR'un Büyük Başarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı boyunca 1 milyon 453 bin 833 vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini açıkladı. Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, iş arayan vatandaşlara ve işverenlere sağladıkları destekle ilgili önemli bilgiler verdi.

İstihdamda Engelli Vatandaşlara Destek

Işıkhan'ın açıklamasına göre, 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam 44 bin 618 engelli vatandaşın istihdama dahil edilmesi sağlandı. Ayrıca, 3 milyon 70 bin 312 bireysel görüşme ve 787 bin 796 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi.

Bireysel Danışmanlık ve Aktif Programlar

Bakan Işıkhan’ın paylaşımında dikkat çeken bir diğer nokta ise 2 milyon 314 bin 651 kişinin Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bireysel danışmanlık hizmetlerinden faydalandığı oldu. Ayrıca, 61 bin 480 kişi iş kulüplerinden ve 73 bin 141 kişi akti̇f istihdam programlarından yararlandı.

Bu rakamlar, İŞKUR'un iş gücü piyasasında ne denli etkili bir rol üstlendiğini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de İş Yerine Silahlı Saldırı: 4 Zanlı Yakalandı
2
Sanatçı Ferdi Tayfur'un Cenazesi Antalya'dan İstanbul'a Getirildi
3
İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırılarında 11 Can Kaybı
4
İsrailli Vekiller Gazze'nin Kuzeyindeki Saldırıları Şiddetlendirmeyi Talep Ediyor
5
Gaziantep'te İş Yerinde 7 Kumar Makinesi Ele Geçirildi
6
Bartın'da ırmağa giren yunusu bulma çalışmaları devam ediyor

Memur ve Emekliye Müjde! 2024 Zam Oranlarına Ramak Kaldı

Milyonlarca Aileye Müjde: Aile Destek Programı 2025'te Devam Ediyor Mu?

Mevduat Hesaplarıyla Asgari Ücretin Üzerinde Kazanç Elde Etmenin Yolları

Emeklilere Şubat ayında ARA ödeme! Ocak ayında onay alıp Şubat’ta maaşa ek yatacak

İlk Zam Açıklandı: O Ücretlere Yüzde 50 Zam Geldi

Akbank'tan Yeni Yıl Kampanyası: 1.000 TL İade Fırsatı!

Yeni Yılda Emekli Promosyonları Rekor Seviyelere Ulaşacak!

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı