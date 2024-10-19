İŞKUR'dan Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Duyurusu

İŞKUR'un Destekleri Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden engelliler ve eski hükümlüler için hibe desteklerinin sürdüğünü açıkladı. Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira ayrıldığını belirtti.

Hibe Başvuru Süreci

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, destekler için son başvuru tarihinin 6 Aralık olduğunu hatırlattı. Bu süre zarfında kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların başvurularını yapmaları gerekiyor.

Mali Dağılım Detayları

Işıkhan, 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsisiyle ilgili detayları da paylaştı. 34 milyon 522 bin lirasının 133 eski hükümlüye, 60 milyon 238 bin lirasının 194 engelliye, 7 milyon 818 bin lirasının 12 engelliye yönelik mesleki eğitim kursuna ve 858 bin lirasının da 1 işe ve iş yerine uyum projesine tahsis edildiğini söyledi.

İŞKUR'un bu destekleri, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdama dahil olmaları ve iş kurma hedeflerine ulaşmalarında önemli bir fırsat sunmaktadır.