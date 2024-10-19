DOLAR
33,99 -0,73%
EURO
37,16 -0,12%
ALTIN
2.994,16 -0,04%
BITCOIN
2.324.292,3 0,06%

İŞKUR'dan Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Duyurusu

İŞKUR, engelliler ve eski hükümlüler için 340 projeye toplam 103 milyon lira kaynak ayırdı.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:03
İŞKUR'dan Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Duyurusu

İŞKUR'un Destekleri Devam Ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden engelliler ve eski hükümlüler için hibe desteklerinin sürdüğünü açıkladı. Bu yılın ikinci döneminde 340 proje için 103 milyon 436 bin lira ayrıldığını belirtti.

Hibe Başvuru Süreci

Bakan Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, destekler için son başvuru tarihinin 6 Aralık olduğunu hatırlattı. Bu süre zarfında kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşların başvurularını yapmaları gerekiyor.

Mali Dağılım Detayları

Işıkhan, 103 milyon 436 bin lira kaynak tahsisiyle ilgili detayları da paylaştı. 34 milyon 522 bin lirasının 133 eski hükümlüye, 60 milyon 238 bin lirasının 194 engelliye, 7 milyon 818 bin lirasının 12 engelliye yönelik mesleki eğitim kursuna ve 858 bin lirasının da 1 işe ve iş yerine uyum projesine tahsis edildiğini söyledi.

Sonuç

İŞKUR'un bu destekleri, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdama dahil olmaları ve iş kurma hedeflerine ulaşmalarında önemli bir fırsat sunmaktadır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 11 Filistinli Hayatını Kaybetti
2
IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye PKK ile Mücadele Ediyor
3
İŞKUR'dan Engellilere ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Duyurusu
4
Küçükçekmece'de Su Birikintisine Düşen Eda Nur'un Ölümüyle İlgili Bilirkişi Raporu Hazırlandı
5
Ceza İnfaz Sisteminde Yenilikçi Değişiklik İhtiyacı
6
Kuzey Kore, Güney Kore'den Gönderilen İHA'nın Kalıntılarını Buldu
7
İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastanelere Yoğun Saldırılara Devam Ediyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor