İŞKUR'dan 'İkiz Dönüşüm' Temalı Sanal İstihdam Fuarı

İŞKUR'dan Önemli Bir Adım

İŞKUR, 35 farklı ilden 230'a yakın firmanın katılımıyla düzenlenecek ‘ikiz dönüşüm’ temalı sanal istihdam fuarı ile iş arayanları ve işverenleri bir araya getiriyor. Bu etkinlik, yarın başlayıp ertesi gün de devam edecek.

Sanal İstihdam Fuarının Avantajları

Kurumun yaptığı yazılı açıklamaya göre, sanal istihdam fuarları iş arayanlara ve işverenlere zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, bu fuar sayesinde yeşil işler, döngüsel ekonomi ve dijital dönüşüm ön planda tutuluyor.

Fuarın Detayları

İş arayanlar, sanalistihdamfuari.iskur.gov.tr adresinden firmalar hakkında bilgi alabilir, firma yetkilileriyle güvenli bir şekilde görüşme yapabilir. Fuar boyunca sunulacak tüm hizmetler ücretsiz olacak.

Katılımcılara Sunulan İmkanlar

Katılımcılar, işverenlerle görüşebilir, çevrim içi seminerlere katılabilir ve dijital ortamda iş başvurusu yapabilirler. Bu fırsatlar, iş arayanlar için önemli bir kariyer adımı olma özelliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.