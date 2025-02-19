İŞKUR Desteğiyle Şırnak Üniversitesinde 122 Öğrenciye İstihdam Fırsatı

İşkur Gençlik Programı ile Şırnak Üniversitesinde 122 öğrenciye istihdam fırsatı sunuldu. Öğrenciler, maaşları ve sigorta primleriyle desteklenecek.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 15:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 15:53
İŞKUR Desteğiyle Şırnak Üniversitesinde 122 Öğrenciye İstihdam Fırsatı

İŞKUR Desteğiyle Şırnak Üniversitesine Yeni İstihdam Fırsatları

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında şırnak Üniversitesi'nde düzenlenen kurada, 122 öğrenci istihdam edilmek üzere belirlendi. Kura programı, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Rektör Abdurrahim Alkış'tan Önemli Açıklamalar

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, bu projeyle birlikte öğrencilerin gelişimine katkı sağlama hedefinde olduklarını vurguladı. Alkış, İŞKUR Gençlik Programı çerçevesinde belirlenen öğrencilerin haftada en fazla 3 gün çalışacağını bildirdi.

Rektör Alkış, yapılan çalışmanın finansal detaylarına da değinerek, "Öğrenciler 1083 lira ödeme alacaklar. Bu kapsamda ayda 5 gün çalışanlar, 5 bin 415 lira, 14 gün çalışanlar ise 15 bin 162 lira gelir desteği alabilecekler. Ayrıca, öğrencilerin genel sağlık sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak," dedi.

Alkış, programa emek veren herkese teşekkür ederken, kurayla belirlenen öğrencileri kutlayarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kura Sonuçları ve Katılımcılar

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile istihdam edilecek 122 öğrencinin isimleri belirlendi. Programa ayrıca İŞKUR İl Müdürü Mehmet Sadık Bora, üniversiteden daire başkanları, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 122 öğrenci Şırnak Üniversitesinde istihdam...

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 122 öğrenci Şırnak Üniversitesinde istihdam edilecek.

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 122 öğrenci Şırnak Üniversitesinde istihdam...

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında kurayla belirlenen 122 öğrenci Şırnak Üniversitesinde istihdam edilecek.

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