İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları Açıklanıyor

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programı 2025 kura sonuçlarıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından birçok üniversite, asil ve yedek katılımcı listelerini resmi internet siteleri üzerinden yayımladı. Program, öğrencilere hem maddi destek hem de değerli iş tecrübesi sunuyor.

Kura Süreci ve Sonuçların Yayınlanması

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, kamu üniversiteleri iş birliğiyle yürütülen programa başvurular yoğun oldu. Üniversiteler, akademik takvimlerine uygun biçimde noter huzurunda kura çekilişlerini tamamladı ve sonuçları üniversitelerin resmi web sayfalarında duyurdu. Yayınlanan listeler genellikle Asil Katılımcı Listesi ve Yedek Katılımcı Listesi başlıklarıyla PDF veya doğrudan web duyurusu şeklinde paylaşılıyor.

Sonuçları Yayımlayan Üniversiteler

Kura sürecini tamamlayan üniversiteler arasında Akdeniz Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi kurumlar bulunuyor. Henüz çekilişi tamamlamayan üniversitelerin önümüzdeki günlerde sonuç duyurularını yayımlaması bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı Kimler için?

Programa ilişkin çerçeve, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında şekilleniyor. Program; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitim gören öğrencilerin kamusal hizmet deneyimi kazanmasını, mesleki becerilerini geliştirmesini ve gelir elde etmesini amaçlıyor.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı için merkezi bir T.C. kimlik no ile sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Adaylar sonuçları öğrenmek için doğrudan başvuru yaptıkları üniversitenin resmi web sitesini takip etmelidir.

Kontrol edilmesi gereken bölümler genellikle: "Duyurular", "Öğrenci İşleri" veya program adıyla açılmış özel sayfalar (örneğin "İŞKUR Gençlik Programı") olarak sıralanıyor. Üniversiteler yayımladıkları duyurularda asil ve yedek listeleri PDF olarak paylaşmaktadır.

Kayıt İşlemleri ve Yedek Çağrısı

Asil listede adı bulunan öğrencilerin, üniversitenin belirttiği tarihler arasında istenen evrakları teslim ederek kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptırmazsa, yedek listedeki adaylar sırasıyla hak kazanacaktır. Bu sürece ilişkin tarih ve evrak bilgileri her üniversitenin duyurusunda açıkça belirtilir.

Program Ücreti ve Katılım Şartları

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere sağlanan gelirler hakkında yayımlanan bilgilerde, aylık 14 gün katılım ile 15.162 TL ödeme verildiği belirtilmektedir. Program, eğitim hayatını aksatmayacak şekilde esnek katılım sunar ve haftada en fazla 3 gün çalışma imkânı tanınmaktadır.

Sonuçların kesinleşmesi ve kayıt adımları için başvuru yaptığınız üniversitenin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmeniz önem taşıyor.