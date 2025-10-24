İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

İŞKUR Gençlik Programı 2025 kura sonuçları yayımlanıyor. Üniversiteler asil ve yedek listelerini resmi sitelerinde duyuruyor; sorgulama ve kayıt adımları haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 09:31
İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları Açıklanıyor

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği İŞKUR Gençlik Programı 2025 kura sonuçlarıyla ilgili gelişmeler devam ediyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişlerin ardından birçok üniversite, asil ve yedek katılımcı listelerini resmi internet siteleri üzerinden yayımladı. Program, öğrencilere hem maddi destek hem de değerli iş tecrübesi sunuyor.

Kura Süreci ve Sonuçların Yayınlanması

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) koordinasyonunda, kamu üniversiteleri iş birliğiyle yürütülen programa başvurular yoğun oldu. Üniversiteler, akademik takvimlerine uygun biçimde noter huzurunda kura çekilişlerini tamamladı ve sonuçları üniversitelerin resmi web sayfalarında duyurdu. Yayınlanan listeler genellikle Asil Katılımcı Listesi ve Yedek Katılımcı Listesi başlıklarıyla PDF veya doğrudan web duyurusu şeklinde paylaşılıyor.

Sonuçları Yayımlayan Üniversiteler

Kura sürecini tamamlayan üniversiteler arasında Akdeniz Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gibi kurumlar bulunuyor. Henüz çekilişi tamamlamayan üniversitelerin önümüzdeki günlerde sonuç duyurularını yayımlaması bekleniyor.

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

İŞKUR Gençlik Programı Kimler için?

Programa ilişkin çerçeve, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında şekilleniyor. Program; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde örgün eğitim gören öğrencilerin kamusal hizmet deneyimi kazanmasını, mesleki becerilerini geliştirmesini ve gelir elde etmesini amaçlıyor.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

İŞKUR Gençlik Programı için merkezi bir T.C. kimlik no ile sorgulama ekranı bulunmamaktadır. Adaylar sonuçları öğrenmek için doğrudan başvuru yaptıkları üniversitenin resmi web sitesini takip etmelidir.

Kontrol edilmesi gereken bölümler genellikle: "Duyurular", "Öğrenci İşleri" veya program adıyla açılmış özel sayfalar (örneğin "İŞKUR Gençlik Programı") olarak sıralanıyor. Üniversiteler yayımladıkları duyurularda asil ve yedek listeleri PDF olarak paylaşmaktadır.

Kayıt İşlemleri ve Yedek Çağrısı

Asil listede adı bulunan öğrencilerin, üniversitenin belirttiği tarihler arasında istenen evrakları teslim ederek kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Asil listedeki öğrenciler kayıt yaptırmazsa, yedek listedeki adaylar sırasıyla hak kazanacaktır. Bu sürece ilişkin tarih ve evrak bilgileri her üniversitenin duyurusunda açıkça belirtilir.

Program Ücreti ve Katılım Şartları

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilere sağlanan gelirler hakkında yayımlanan bilgilerde, aylık 14 gün katılım ile 15.162 TL ödeme verildiği belirtilmektedir. Program, eğitim hayatını aksatmayacak şekilde esnek katılım sunar ve haftada en fazla 3 gün çalışma imkânı tanınmaktadır.

Sonuçların kesinleşmesi ve kayıt adımları için başvuru yaptığınız üniversitenin resmi duyurularını düzenli olarak kontrol etmeniz önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul Merkezli 'Change' Operasyonu: 50 Araç, 74 Zanlı Yakalandı
2
Bilecik'te Tur Otobüsü ile Tır Çarpıştı: 20 Yaralı
3
TBMM'de Gazze Gündemi: Özlem Zengin'den 'Geri Dönüşü Olmayan Yol' Sözleri
4
Diyarbakır'da Operasyon: 7 Uzun Namlulu Silah ve 2 bin 208 Fişek Ele Geçirildi
5
Gazze Mahkemesi 26 Ekim'de Nihai Kararını Açıklayacak
6
Adana'da DEAŞ Operasyonu: 6 Tutuklama, 13 Adli Kontrol
7
MYK ve Hacettepe Üniversitesi, Endüstriyel Ürün Tasarımcısı İçin Ulusal Meslek Standardı Protokolü

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor