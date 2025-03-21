İŞKUR ve UND, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzaladı

İŞKUR, UND ile kadın istihdamını artırmak amacıyla işbirliği protokolünü imzaladı. Lojistik sektöründe özel desteklerin sunulması hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 14:43
İŞKUR ve UND, Kadın İstihdamını Artırmak İçin Protokol İmzaladı

İŞKUR ve UND İşbirliği ile Kadın İstihdamı Desteklenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokol, lojistik ve taşımacılık sektöründe nitelikli kadın iş gücünün sağlanmasını ve sektör genelinde kadın istihdamının teşvik edilmesini amaçlıyor.

Protokolün İçeriği ve Hedefler

İŞKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, protokol çerçevesinde kadınların istihdamına yönelik mesleki eğitim, danışmanlık ve teşvik gibi çeşitli araçlar üzerinden kadın istihdamının artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, UND üyesi işletmelerin İŞKUR'un sunduğu istihdam hizmetlerinden, kurs ve programlardan faydalanması sağlanacak.

Özellikle kadın tır şoförü yetiştirilmesine yönelik aktif iş gücü programlarının düzenlenmesi hedefleniyor. Bu programlar ile kadınların sektördeki yerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

"Her Meslekte Kadın Eli" Projesi

İmzalanan protokol ile birlikte, kadınlara yönelik özel düzenlemelerin hayata geçirileceği de vurgulanıyor. İş Pozitif kapsamında kadın kursiyerler, "Her Meslekte Kadın Eli" projesinden yararlanabilecekler. Ek eğitim süreçlerinde ihtiyaç duyulması halinde UND tarafından konaklama desteği de sağlanacak.

UND, üye işletmelere kadınların çalışma ortamlarının iyileştirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunacak ve kamu spotları ile sosyal medya içerikleri ile farkındalık oluşturacak.

Kadın İstihdamının Artırılması İçin Atılan Önemli Adım

Açıklamanın devamında, işbirliği ile kadınların ekonomik olarak desteklenmesi ve özel sektörün ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanarak lojistik sektöründe kadın istihdamının artırılması konusunda önemli bir adım atıldığı belirtiliyor. Böylece, UND'nin sektördeki iş gücü talebini İŞKUR aracılığıyla karşılamayı teşvik etmesi ve taraflar arasında etkin bir iletişim için bilgilendirme platformu kurulması planlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Uluslararası...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile kadın istihdamını artırmaya yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Uluslararası...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ile kadın istihdamını artırmaya yönelik işbirliği protokolü imzaladı.

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