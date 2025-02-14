İslahiye'de Deprem Konutları Tamamlandı: Bakan Kurum'dan Müjdeli Açıklama

İslahiye'de Deprem Konutları Tamamlandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için inşa edilen konutlar tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, projelerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Bakan Kurum'un Açıklamaları

Bakan Kurum, "İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliğiyle inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurla otursunlar. Haneleri şen olsun." ifadelerine yer verdi.

Gaziantep'teki Toplam Deprem Konutları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Gaziantep'te şu ana kadar 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 yapı teslim edildi. Yıl sonuna kadar ise 23 bin 694 konut, 1219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi teslim edileceği bildirildi.

TOKİ'nin Başarısı

İslahiye'de TOKİ tarafından inşa edilen 4 bin 563 konut da tamamlandı. Bu konutlar, 2+1 ve 3+1 olarak radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.