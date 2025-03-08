İslam İşbirliği Teşkilatı, Gazze'nin Yeniden İnşasına Destek ve İsrail'e Çekilme Talebi

İslam İşbirliği Teşkilatı’ndan Gazze ve Suriye İle İlgili Açıklama

Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) merkezinde, Filistin'deki son gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü bir Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, Gazze'nin yeniden inşası desteklenirken, İsrail'den Suriye'den çekilmesi talep edildi.

Toplantının Sonuç Bildirgesi

Toplantının sonuç bildirgesinde, Suudi Arabistan, Filistin, İran ve Pakistan'ın talebiyle İsrail'in saldırılarına kalıcı bir son vermesi gerektiği ifade edildi. Ayrıca, Gazze'de 15 Ocak 2025’te ilan edilecek olan "kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes anlaşması"nın uygulanmasının zorunluluğu vurgulandı.

Filistinli Göçmenlerin Hakları

Bildiride, Filistinli göçmenlerin evlerine geri dönmesine izin verilmesi ve insani yardımların Gazze’nin tüm bölgelerine kesintisiz ulaşması gerektiği belirtildi. İlaveten, İsrail’in zorla yerinden etme girişimlerinin uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Filistin Ulusal Birliği ve Yeniden İnşa Planları

İİT, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün yasal temsilciliğinin önemini vurguladı ve Gazze için yerel yeteneklerden oluşan geçici bir yönetim komitesinin kurulmasına destek verdi. Ayrıca, Gazze'nin yeniden inşası için Mısır tarafından hazırlanan Arap planı onaylandı ve uluslararası destek çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası yardım kuruluşları ile işbirliği içinde Gazze’de yaklaşık 40 bin yetime destek sağlanması için uluslararası bir bakım fonu oluşturulması gerektiği belirtildi. Bildiride, İsrail’in işlediği savaş suçları ve insan hakları ihlalleri kınandı ve bu suçların sorumluluğunun tamamen İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Bölgesel Barış ve Güvenlik İçin Çabalar

İsrail'in Lübnan ve Suriye'den çekilmesi gerektiği, ayrıca uluslararası hukukun ihlaline son vermesi gerektiği çağrısı yapıldı. Golan Tepeleri'nin işgal altındaki Suriye toprağı olduğu yine vurgulandı. Bu durum, uluslararası toplum ve BM Güvenlik Konseyi tarafından acilen ele alınması gereken bir konu olarak ifade edildi.

Bütün bu gelişmeler, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Gazze'nin insani durumunu ve bölgedeki barışı koruma çabalarını ön plana çıkardığı bir dönemde yaşanıyor.