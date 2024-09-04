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İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

İİT, Kabil'de gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:33
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki Terör Saldırısını Kınadı

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Kabil'deki Saldırıya Kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen ve en az 6 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.

Yetkililerden Açıklama

İİT, saldırıyla ilgili olarak resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu tür terör eylemlerinin sorumlularının yakalanıp adalete teslim edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kurbanlar İçin Başsağlığı Dilekleri

Yapılan duyuruda, Afganistan’daki terör gruplarının ortadan kaldırılması gerektiği ifade edilerek, kurban yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifa dilekleri iletildi.

Saldırının Detayları

Kabil'in Dar-ul Aman bölgesinde, 2 Eylül Pazartesi akşamı devlet memurlarının iş çıkışında intihar saldırısı düzenlenmişti. Olay, terör örgütü DEAŞ tarafından üstlenildi. Kabil Emniyet Müdürlüğü, saldırıda en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ancak, muhalif basın organları bu sayının 16'ya çıktığını öne sürdü.

DEAŞ ve Saldırıları

Son dönemde Afganistan’da terör örgütü DEAŞ, güvenlik güçleri, devlet memurları ve özellikle Şii Hazaralar gibi sivillere yönelik saldırılarda bulunmaya devam etmektedir.

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