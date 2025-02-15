İslami Cihad, Gazze'deki İsrailli Esirin Videolarını Paylaştı

İslami Cihad, Serbest Bırakacağı İsrailli Esirin Videolarını Yayınladı

İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esir Alexander Trufanov'un Gazze sahilinde balık tuttuğu ve serbest bırakılma kararını aldığı anların yer aldığı iki video paylaştı.

Trufanov'un Sağlık Durumu İyi

Videolarda Trufanov'un sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, ilk videoda, Gazze sahilinde balık tutarken ve muz yerken görüntüleniyor. Ayrıca elindeki kağıda notlar alması da dikkat çekiyor.

İkinci videoda ise, serbest bırakma kararının kendisine iletildiği anlar kaydedilmiştir. Görüntüde, kararı teslim alan kişi, "Liderliğin verdiği karara binaen bugün serbest bırakılacaksın inşallah" ifadelerini kullanıyor. Trufanov, bu haberi duyduktan sonra "Elhamdülillah" diyerek sevinç belirtir.

Esir Takası Anlaşması ve Gelişmeler

İslami Cihad, Trufanov'un serbest bırakılacağını açıklamış; Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmişti. Bu anlaşma doğrultusunda, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasının ardından sağlık durumlarının iyi olduğu gözlemlendi.

Ancak, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 15 Şubat'ta, anlaşmanın tarafların taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle esir takasını askıya aldığını duyurdu. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, tüm esirlerin serbest bırakılmaması durumunda ateşkesin feshedilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, eğer İsrailli esirler serbest kalmazsa ateşkesin sona ereceği ve şiddetli saldırılara başlanacağı tehdidinde bulundu. Bu çerçevede, orduya Gazze bölgesine takviye birlikler gönderme talimatı verildi.

Sonuç olarak, Hamas, 13 Şubat'ta, ara bulucu ülkelerin İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli adımları atacağı vaadiyle esir takasının süreceğini açıkladı.