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İsmail Balaban Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri'nde Zirveye Çıktı

Kaş Belediyesi'nin düzenlediği 3. Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı İsmail Balaban oldu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 20:14
İsmail Balaban Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri'nde Zirveye Çıktı

Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri tamamlandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde üçüncü kez düzenlenen Kaş Belediyesi Yağlı Güreşleri, büyük bir çekişmeyle sonlandı. Bu yıl stadyumda gerçekleşen etkinlikte İsmail Balaban, başpehlivanlık unvanını kazandı.

Mücadele Dolu Bir Final

Kınık Stadyumu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 57 başpehlivan ve toplamda 800'e yakın güreşçi kıyasıya mücadele etti. Finalde ringe çıkan İsmail Balaban ile Orhan Okulu arasında geçen çetin çekişme, seyircilerin ilgisini çekti. Finalin ardından İsmail Balaban, Kaş Belediyesi 3. Yağlı Güreşleri başpehlivanlığını kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Ödüller ve Dereceler

Üçüncülük kürsüsünü Ali Yanatma ve Enes Doğan paylaşırken, güreşlerin ağası Arif Ardıç 1 milyon 607 bin lira ile belirlendi. Başpehlivan İsmail Balaban, ödülünü Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan'dan aldı. Balaban, kupa ve altın madalyasını gururla kabul etti.

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