İsmail Kahraman: Meclis 'Terörsüz Türkiye'yi Çözerse Tarihe Altın Harflerle Yazılır

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu TBMM'de toplandı

TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Komisyonun 7'nci toplantısının ikinci oturumunda görüşlerini paylaşan isimler arasında eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da yer aldı.

27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman sözlerine, "Bu dönem, böyle bir meseleyi çözerse, tarihe kendisini altın harflerle yazdıracaktır. İlla bir darbeyle, illa ordunun zorlamasıyla bir neticeye gitmek değil, Meclis'in hür iradesiyle bunu çözmemiz lazım." ifadeleriyle başladı ve Meclis iradesinin önemine dikkat çekti.

Kahraman, terörün ülkeye ağır maliyeti olduğuna işaret ederek, "Terörün Türkiye'ye 2 trilyon dolara mal olan maddi yönü bulunduğunu, manevi yönünün ise maddeyle izah edilemeyeceğini" söyledi. "Cihan devletiydik. Ayrımı aramıza soktular. Bölündük, bölündük ve bölündük ve daha da bölünmek istiyoruz. Niye?" sözleriyle bölünme kaygısını dile getirdi.

"15 Temmuz" hain darbe girişimini de anımsatan Kahraman, o gece siyaset kurumunun bir araya gelerek ortak bildiri yayınladığını hatırlattı: "15 Temmuz Türkiye'yi işgal teşebbüsünde, hep bir araya geldik. Grubu olan 4 siyasi parti vardı, AK Parti, CHP, MHP ve HDP. Ortak bildiri yayınladık o gece sonunda. Bir yumruk olduk, tek vücut olduk." Kahraman, bu ruhun yeniden yakalanması gerektiğini vurguladı.

"Biz bir elin parmaklarıyız." diyen Kahraman, birlik ve beraberlik mesajını şu sözlerle sürdürdü: "İsimleri değişir ama yumruğumuzu sıktık mı, hepsi bir eldir. Biz, bu bayrak, sancak altında, bu minare gölgesinde bir bütünüz. Bunu kaybetmemeliyiz."

Kahraman, Komisyon Başkanı ve üyelerini tebrik ederek, yürütülen çalışmanın önemini belirtti: "Sayın Başkan, sizi tebrik ediyorum. Şahsınızı, arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Güzel bir yola, mühim bir meseleyi halletmek için bir yola çıktınız. Allah muvaffak eylesin."

2015'teki bir girişimi de anımsatan Kahraman, "Benzeri bir çalışma, 2015'te 21 Mart'ta, Diyarbakır'da olmuştu. Abdullah Öcalan'ın mektubunu Sırrı Süreyya Bey okumuştu. Güzel bir hava meydana gelmişti. Yine karıştırdılar dış mikserler ve odaklar, netice olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmasını, "Kendi içimizden, kendimiz ruhumuzla, inancımızla, samimiyetle bu mevzuya girersek, evelallah çözeriz." sözleriyle tamamlayan Kahraman, içtenlik ve kararlılıkla çözüm çağrısını yineledi.