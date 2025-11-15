İsmet İnönü Spor Tesisi Yenilendi: FIFA Onaylı Zeminiyle Açıldı

Yenilenen İsmet İnönü Spor Tesisi FIFA onaylı zeminiyle açıldı

Açılış ve katılımcılar

Beşiktaş Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yenilenen İsmet İnönü Spor Tesisi, modern zeminiyle yeniden hizmete alındı. Düzenlenen açılış törenine Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, protokol üyeleri ve çok sayıda amatör spor kulübü katıldı.

Kurdele kesimiyle gerçekleştirilen açılışta, statta FIFA onaylı suni çim kullanıldığı belirtildi. Törenin ardından sahayı kullanacak kulüpler ve sporcuların erişimi sağlandı.

Malzeme desteği ve dağıtım

Açılış kapsamında, Beşiktaş ilçesinde faaliyet gösteren 21 amatör spor kulübüne malzeme dağıtımı yapıldı. Ayrıca yürütülen proje çerçevesinde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, kick boks, karate, muay thai, wushu, judo, atletizm, yüzme, güreş, badminton, masa tenisi, okçuluk ve satranç branşlarında toplam 204 bin 12 adet spor malzemesinin 39 ilçedeki bin 500 amatör spor kulübüne ulaştırılacağı ifade edildi.

Rasim Şişman'dan mesaj

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili Rasim Şişman, törende yaptığı konuşmada sporu herkes için erişilebilir kılma hedefini vurguladı. Şişman, 'Biz istiyoruz ki spor herkesin hakkı olsun. Yaşın, mahallenin, gelir düzeyinin hiçbir önemi olmasın. Spor, sadece belli bir kesimin ulaşabildiği bir ayrıcalık değil; kamusal bir hak olarak herkesin ulaşabileceği bir imkan olsun' dedi.

Şişman ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, 'Gençlerimize, çocuklarımıza, emeklilerimize her branşta spor imkanı sunmak için çalışan güçlü bir ekip sporu erişilebilir kılmak için çalışıyor' şeklinde konuştu. Tesisin yenilenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Şişman, açılışın ardından sahaya çıkacak Levent Spor Kulübü ve Tekirdağspor sporcularına başarı diledi ve tesisin Beşiktaş ile İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti.

