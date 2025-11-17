İsmetpaşa Camii çevresinde kaldırım yenileme başladı

İsmetpaşa Camii çevresinde düzenleme çalışmaları başladı

Eskişehir'in İnönü Belediyesi, İsmetpaşa Camii çevresinde kapsamlı düzenleme ve kaldırım yenileme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında mevcut kaldırımlar modernize ediliyor, peyzaj düzenlemeleri yapılıyor ve alan genelinde estetik bir görünüm sağlanıyor.

Yetkililer, bu çalışmayla hem yaya güvenliğinin artırılmasının hem de camii çevresinin daha düzenli ve temiz hale getirilmesinin amaçlandığını vurguladı.

Başkan Hamamcı yerinde inceledi

Çalışmaları yerinde inceleyen İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, "İnönü’müzün değerli ibadethanelerinden olan İsmetpaşa Camii sadece ibadet mekanı değil, aynı zamanda mahallemizin sosyal yaşamının da önemli bir parçasıdır. Bu nedenle cami çevresinin daha düzenli, güvenli ve estetik bir hale getirilmesi için çalışmalarımızı başlattık. İlçe genelinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğümüz altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

ESKİŞEHİR'DE İNÖNÜ BELEDİYESİ'NCE, İSMETPAŞA CAMİİ'NİN ÇEVRESİNDE DÜZENLEME VE KALDIRIM YENİLEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.