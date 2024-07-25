İspanya, 15 Filistinli Çocuk ve Bir Anneyi Tedavi İçin Kabul Etti

DSÖ'den Önemli Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Filistinli çocuk ve bir annenin tedavi için İspanya'ya ulaştığını duyurdu. Bu grup, daha önce Mısır'da sağlık hizmetlerinden faydalanıyordu.

Çocukların Sağlık Durumları

DSÖ'nün web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, yaşları 3 ile 17 arasında değişen bu 15 çocuktan biri kronik kalp rahatsızlığı, biri kanser ve 13'ü de ciddi yaralar taşıyor. Ancak, çocuklardan birinin annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Hastaların Ulaşımında Sağlanan Destek

Açıklamada, bu hastaların İspanya'ya ulaşmasını sağlayan kurumlar arasında Avrupa Birliği (AB), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Mısır hükümetinin yer aldığı belirtildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez ve Mısır hükümetine teşekkür edildi.

Gazze'deki Durum ve Tahliye Beklentisi

Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafını İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta ele geçirmesinin ardından kapandığı hatırlatıldı. Bu süreçte yalnızca 23 kişinin tahliye edildiği bildiriliyor. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana, yaklaşık 5 bin kişi tedavi için Gazze'den tahliye edildi.

DSÖ'nden Barış Çağrısı

DSÖ, çatışmaların sona ermesi yönünde tekrar bir çağrıda bulundu ve "Barış, sağlığa giden en iyi yoldur" ifadesini kullandı.

Tedavi Tesislerinde Ayrıntılar

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hasta insanların gerektiği gibi tedavi edilmesinin, haber değil, rutin küresel işbirliği olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, diğer ülkelere de insani yardım konusunda daha fazla sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

İsrail Saldırılarında Kaybedilen Hayatlar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172'si çocuk ve 10 bin 798'i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetti. 90 bine yakın kişi ise yaralandı. Enkaz altında daha çok sayıda kayıp olduğu ve sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bildirilmektedir.