Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İspanya, 15 Filistinli Çocuk ve Bir Anneyi Tedavi İçin Kabul Etti

DSÖ, tedavi için İspanya'ya getirilen 15 Filistinli çocuk ve bir anne ile ilgili detaylar paylaştı.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 16:30
İspanya, 15 Filistinli Çocuk ve Bir Anneyi Tedavi İçin Kabul Etti

DSÖ'den Önemli Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 15 Filistinli çocuk ve bir annenin tedavi için İspanya'ya ulaştığını duyurdu. Bu grup, daha önce Mısır'da sağlık hizmetlerinden faydalanıyordu.

Çocukların Sağlık Durumları

DSÖ'nün web sitesinde paylaşılan bilgilere göre, yaşları 3 ile 17 arasında değişen bu 15 çocuktan biri kronik kalp rahatsızlığı, biri kanser ve 13'ü de ciddi yaralar taşıyor. Ancak, çocuklardan birinin annesinin sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Hastaların Ulaşımında Sağlanan Destek

Açıklamada, bu hastaların İspanya'ya ulaşmasını sağlayan kurumlar arasında Avrupa Birliği (AB), Filistinli Çocuklara Yardım Fonu (PCRF) ve Mısır hükümetinin yer aldığı belirtildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Sağlık Bakanı Monica Garcia Gomez ve Mısır hükümetine teşekkür edildi.

Gazze'deki Durum ve Tahliye Beklentisi

Refah Sınır Kapısı'nın, Filistin tarafını İsrail ordusunun 7 Mayıs'ta ele geçirmesinin ardından kapandığı hatırlatıldı. Bu süreçte yalnızca 23 kişinin tahliye edildiği bildiriliyor. Ayrıca, 7 Ekim 2023'ten bu yana, yaklaşık 5 bin kişi tedavi için Gazze'den tahliye edildi.

DSÖ'nden Barış Çağrısı

DSÖ, çatışmaların sona ermesi yönünde tekrar bir çağrıda bulundu ve "Barış, sağlığa giden en iyi yoldur" ifadesini kullandı.

Tedavi Tesislerinde Ayrıntılar

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hasta insanların gerektiği gibi tedavi edilmesinin, haber değil, rutin küresel işbirliği olması gerektiğini belirtti. Ayrıca, diğer ülkelere de insani yardım konusunda daha fazla sorumluluk almaları çağrısında bulundu.

İsrail Saldırılarında Kaybedilen Hayatlar

İsrail'in 7 Ekim tarihinden beri Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, en az 16 bin 172'si çocuk ve 10 bin 798'i kadın olmak üzere toplamda 39 bin 145 Filistinli hayatını kaybetti. 90 bine yakın kişi ise yaralandı. Enkaz altında daha çok sayıda kayıp olduğu ve sivil altyapının ciddi şekilde tahrip edildiği bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

Opel'den kaçırılmayacak sınırlı stok fırsatı %1,99 faiz ve özel fiyatlar!

52 belediyeden KPSS'siz dev işçi alımı! Bekçi, temizlikçi, şoför, büro personeli, güvenlik görevlisi..

Aylık 12.500 TL ile istediğiniz evin ve arabanın sahibi olun!

Araç kiralamada dev indirimler! Tatil için yola çıkmadan önce indirim kodlarını kaçırmayın!

Mardin’de satışa sunulan cazip mülk 295 M² bina yatırımcıları bekliyor

Bankadan 905.000 TL’ye 140 metre kare müstakil ev sahibi olma fırsatı!