İspanya, AB'den Göç Anlaşmasının Öne Çekilmesini Talep Ediyor

İspanya, Göç Anlaşmasını Hızlandırmayı Planlıyor

İspanya'nın Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB) Haziran 2026'da yürürlüğe girmesi beklenen göç ve iltica anlaşmasının tarihinin öne çekilmesini talep edeceğini duyurdu. Sanchez, bu anlaşmanın 2025 yazında uygulanmasını hedeflediklerini belirtti.

Düzensiz Göçle Mücadele

Son yıllarda İspanya'ya yönelik düzensiz göçmen akınlarının artması, bu konunun halk arasında birinci öncelik haline gelmesine neden oldu. Bugün İspanya Meclisi'nde bu mesele kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Başbakan Sanchez, meclisteki konuşmasında, "Düzensiz göç ile mücadelenin ancak tüm AB ülkelerinin ortak sorumluluk ve etkili bir politika ile başarılabileceğini" ifade etti.

Aşırı Sağ Eleştirisi

Bununla birlikte, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partilere sert eleştiriler yönelten Sanchez, bu grupların göç konusunda "yanlış bilgiler yaydığını" savundu. "İspanya'nın gerek ekonomisi gerekse demografik yapısı için göçmenlere ihtiyacı var" diyen başbakan, göçmenlerin insanlar olduğunu unutmamak gerektiğine dikkat çekti. "Göçmenler ne iyi ne de kötüdür; hayalleri, korkuları ve insani nitelikleriyle birer insandırlar," dedi.

Yeni Planlar ve Yasalar

Son olarak, Sanchez, koalisyon hükümetinin "Entegrasyon ve Kültürler Arası Bir Arada Yaşama için Ulusal Planı"nı önümüzdeki haftalarda uygulamaya koyacaklarını ve kasım ayında Yabancı Yasası'ndaki değişiklik paketinin Bakanlar Kurulunda değerlendirileceğini duyurdu.