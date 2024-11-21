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İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, Netanyahu'nun Tutuklama Kararını Destekledi

Yolanda Diaz, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama emrine destek verdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:21
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:21
İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz, Netanyahu'nun Tutuklama Kararını Destekledi

İspanya Başbakan Yardımcısı Diaz'dan Önemli Açıklama

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz, Filistin halkına yönelik soykırımın cezasız kalamayacağını vurgulayarak, Uluslararası Ceza Mahkemesi(UCM) tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verilen tutuklama emrine destek verdi.

Adalet ve Uluslararası Hukuka Destek

Diaz, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Daima adaletin ve uluslararası hukukun yanındayız. Filistin halkına yönelik soykırım cezasız kalamaz." ifadesine yer verdi. Bu açıklama, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan olaylar üzerine dikkat çekti.

UCM'nin Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, yaptığı açıklamada, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle" Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı aldığını bildirdi. Mahkeme ayrıca, İsrail'in yargı yetkisine yönelik itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlarla ilgili yargı yetkisine sahip olduğunu ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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