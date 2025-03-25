İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail ile Ateşkes İçin Diplomasi Yürüttü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi yeniden başlatması için Ürdün ve Mısır ile telefon diplomasisi yaptı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 19:39
İspanya Başbakanı Sanchez, İsrail ile Ateşkes İçin Diplomasi Yürüttü

İspanya Başbakanı'ndan Güçlü Diplomasi Adımı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi bozmasının ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile telefonda görüştü. Bu görüşmelerin temel amacı, ateşkesin derhal yeniden başlatılmasına yönelik çağrıda bulunmaktı.

Açıklamalar ve Talepler

Sanchez, görüşme sırasında Gazze'deki korkunç durumu vurgulayarak, “Ateşkesin derhal yeniden başlatılması, bölgede iki devletli çözüm temelinde barış ve istikrarın sağlanması için müzakere masasına dönülmesi çağrısında bulunuyoruz. Bu trajik yıkım ve ölüm sarmalına son vermeliyiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail'in Yeniden Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin sona ermesinin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu saldırılar sonrasında 792'den fazla Filistinli, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk, hayatını kaybetti. Ayrıca 1,663'ten fazla kişi yaralandı.

Kayıplar ve Müdahale Politikasındaki Değişim

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarda, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50,144’e, yaralıların sayısı ise 113,704’e ulaştı. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği için Hamas'a karşı artan askeri güçle hareket etme kararı aldığını duyurdu.

Hamas'tan Tepkiler

Hamas, İsrail'in verdiği sözlere uymadığını belirterek, “Ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeden Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını” ifade etti.

Siyasi Çalkantılar ve İsrail'in İç Politikası

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının etkisi altında gerçekleşti. Bu durum, bölgedeki gerginliği artıran bir diğer etken olarak öne çıkıyor.

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