İspanya Başbakanı Sanchez, Katar ve Mısır Liderleriyle Ortak Telefon Görüşmeleri Yaptı

İspanya Başbakanı Sanchez, Telefon Diplomasisi İle Ortak İnisiyatif Oluşturuyor

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının yarattığı ciddi durumu ele aldı.

Sanchez'den Barış ve İstikrar Vurgusu

Sanchez, telefon diplomasisi hakkında yaptığı açıklamada, "Gazze ve Lübnan'daki durumun ciddiyetini dikkate alarak Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmeleri yaptım. Her ikisi de bölgesel gerilimin kontrol altına alınmasında muazzam bir liderlik sergiledi ve onlara İspanya'nın bölgede barış ve istikrara olan bağlılığını yeniden teyit ettiğini ifade ettim" dedi.

Ateşkes ve İki Devletli Çözüm Çağrısı

Sanchez, "Bölgede gerilimi azaltmak için Gazze'de ateşkes şarttır. Orta Doğu'da barışa giden tek geçerli yol olan iki devletli çözümü desteklemeye devam etmeliyiz. Bu görevde Avrupa-Arap işbirliği hayati öneme sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Albares’in Açıklamaları Bekleniyor

Öte yandan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, 28 Kasım Perşembe günü Meclis Genel Kurulunda milletvekillerini Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve hükümetin bölgede barış için attığı adımlarla ilgili bilgilendireceğini duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.