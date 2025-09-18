İspanya Başsavcılığı, Gazze'deki İhlaller İçin İsrail Hakkında Soruşturma Başlattı

İspanya Başsavcılığı, Gazze İddialarını Soruşturacak

İspanya Başsavcısı Alvaro Garcia Ortiz, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği iddia edilen insan hakları ihlallerinin "uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali" oluşturup oluşturmadığını belirlemek amacıyla soruşturma açılmasına izin verdi.

Soruşturmanın kapsamı ve amaçları

Başsavcı Ortiz'in kararıyla kurulması onaylanan çalışma grubunun amacı, yetkili makamların erişimine sunulmak üzere delil kaynaklarını toplamak ve muhafaza etmek olarak açıklandı. Kararda ayrıca İspanya'nın imzaladığı yasalar ve anlaşmalar uyarınca Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) nezdindeki olası yargılamalara işbirliği yükümlülüğü hatırlatıldı.

Çalışma grubunda kimler yer alacak?

Çalışma grubunda Başsavcı Alvaro Garcia Ortiz ile İspanya'daki İnsan Hakları ve Demokratik Hafıza Odası Savcısı Dolores Delgado yer alacak. Grup, UCM ile işbirliği kurmayı hedefliyor.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Delgado, Ulusal Polis Kurumu tarafından haziranda gönderilen ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası topluma karşı işlediği belirtilen suçlara ilişkin bilgileri içeren raporu inceledikten sonra Başsavcı Ortiz ile irtibata geçerek soruşturma talebinde bulundu.

Diplomatik gerilim ve yaptırımlar

Bu hukuki adım, İspanya hükümetinin 9 Eylül tarihinde Gazze'deki iddia edilen soykırım nedeniyle İsrail'e yönelik açıkladığı 9 maddelik yaptırım paketinin ardından artan diplomatik gerilimin bir parçası olarak geldi. İki ülke arasındaki kriz, karşılıklı açıklamalar ve Tel Aviv Büyükelçisi'nin geri çağrılmasıyla büyümüş durumda.

Uluslararası çağrı ve BM raporu

Başsavcılığın girişiminin, BM İşgal Altındaki Filistin Toprakları Hakkında Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu raporundaki ve devlet taraflarını UCM Savcılığının soruşturmasına işbirliği yapmaya çağıran tavsiyeyle uyumlu olduğu vurgulandı.

İspanya Başsavcılığı, adli ve uluslararası işbirliği kanalları aracılığıyla iddiaların kapsamlı şekilde araştırılmasını hedefliyor.