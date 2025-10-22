İspanya Büyükelçiliği Ankara'da Ulusal Gün Resepsiyonu — Latorre Sancho ve Bozay'ın Mesajları

İspanya Büyükelçiliği Ankara'da Ulusal Gün resepsiyonu düzenledi

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ulusal Gün vesilesiyle başkentte bir resepsiyon düzenledi. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Cristina Latorre Sancho ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik, bir otelde düzenlenen törende üst düzey siyasi ve askeri isimleri, diplomatik misyon temsilcilerini ve çok sayıda davetliyi ağırladı.

Resepsiyonun başlangıcı ve katılımcılar

Etkinlik, gitarist Ceyhun Güneş eşliğinde iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Resepsiyona; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, üst düzey siyasi ve askeri yetkililer ile Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Latorre Sancho'nun mesajı

Büyükelçi Cristina Latorre Sancho, konuşmasında Türkiye ile İspanya arasındaki ilişkilerin iki temel üzerine kurulu olduğunu belirtti. Birinci temel olarak iki ülkenin birbirine duyduğu güveni ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkelerine, uluslararası hukuka, çok taraflılığa ve krizlerin diploması yoluyla çözümüne yönelik ortak saygıyı gösterdi.

Sancho, tarafların Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin konusundaki ortak tutumlarına değinerek, ikinci temelin ise iki ülke arasında imzalanan anlaşma ve mutabakat zaptları olduğunu kaydetti. Ayrıca, 1782'de Osmanlı Devleti ile imzalanan barış anlaşmasından bu yana iki ülke arasında hiçbir savaş yaşanmadığını vurguladı ve ticaret, kültür ile siyasal işbirliğinin ilişkilerdeki araçlar olduğunu ifade etti.

Sancho, ilişkilerin şu anda en üst düzeyde olduğunu belirterek İspanya'nın bunun için minnettar olduğunu söyledi. İki ülke arasındaki ticaretin iyi ilerlediğini, hacminin yaklaşık 20 milyar dolar civarında olduğunu ve bu tutarı daha da artırmak istediklerini aktardı. Ayrıca Türkiye'den İspanya'ya gelen turist sayısının da arttığını belirtti.

Bozay: İşbirliği artıyor, savunma alanında katkı sürüyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay konuşmasında, Türk hükümeti ve halkı adına İspanya'nın Ulusal Günü'nü kutladı. Bozay, iki ülkenin 1782'den bu yana süren dostluğunu ve artan karşılıklı üst düzey temasları vurguladı; bu olumlu ivmenin her alanda işbirliğini derinleştireceğine inandıklarını belirtti.

Bozay, farklı sektörlerde ilişkilerin geliştiğini, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme dahil olmak üzere pek çok alanda işbirliğinin arttığını söyledi. Savunma sanayi işbirliğinin kapsamlı ortaklığın stratejik boyutunu temsil ettiğini belirten Bozay, 'İspanya, güvenilir bir NATO müttefiki ve Patriot bataryalarının sevkiyatıyla hava savunmamıza değerli katkıda bulunmaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Ortak üretim ve teknolojik gelişim alanlarında işbirliğini derinleştirme beklentisini paylaşan Bozay, İspanya'nın uluslararası meselelere düşünceli yaklaşımının, 20 yıl önce iki ülke tarafından ortak şekilde temelleri atılan Medeniyetler İttifakı ilkelerinin önemini gösterdiğini söyledi. Türkiye olarak İspanya'nın Filistin konusundaki tutumunu başından beri takdir ettiklerini ve iki devletli çözümle sürdürülebilir barış için birlikte çalıştıklarını aktardı.

Halklar arası ilişkilerin önemine de işaret eden Bozay, iki ülke arasında her hafta 100 uçak seferi gerçekleştirildiğini ve Ankara-Barselona ile Ankara-Madrid uçuşlarının da yakın zamanda başlayacağını belirtti.

