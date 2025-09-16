İspanya CSD'den UCI'ye Sert Suçlama: La Vuelta'da "Gazze Soykırımını Aklamak"

Madrid finalinin yarıda kesilmesi sonrası spor yönetimi ve uluslararası bisiklet otoritesi arasında gerilim büyüyor

İspanya'da Eğitim ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), Uluslararası Bisiklet Birliğini (UCI) La Vuelta bisiklet yarışmalarına İsrail takımının katılımını sağlayarak "Gazze'de işlenen soykırımın spor yoluyla aklandığını" iddia ederek sert şekilde eleştirdi.

La Vuelta'nın başkent Madrid'deki finali, 14 Eylül Pazar günü düzenlenen İsrail karşıtı gösterilerin yoğunluğu nedeniyle yarıda kesilmiş; olay, hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunda tartışma başlatmıştı.

UCI, bir açıklama yaparak "La Vuelta'da İsrail takımı İsrael Premier Tech'e karşı boykot çağrılarının siyasi araç haline dönüştüğünü, protestoları kınadığını ve Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarının üzüntü verici olduğunu" savundu. Bu açıklamaya CSD'den yanıt gecikmedi.

CSD Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes'in UCI Başkanı David Lappartient'e gönderdiği mektupta, UCI'nin eleştirilerinin anlaşılamadığı belirtilirken, İsrail takımının La Vuelta'ya katılımının "Gazze'de işlenen soykırımın spor yoluyla aklandığını" gösterdiği ifade edildi.

Uribes mektubunda ayrıca, "Sporun dünyada olup bitenlere kayıtsız kalamayacağını" vurguladı ve "Özgür ve barışçıl gösteri yapma hakkı, 1978 Anayasamızda güvence altına alınmış temel bir haktır. Eğer amaç insan haklarını savunmak gibi adil ve asil bir amaçsa, bu özgür ve barışçıl ifade ahlaki bir yükümlülük statüsü kazanır." ifadelerine yer verdi.

Konuyla ilgili olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, 15 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, La Vuelta süresince yapılan İsrail karşıtı barışçıl gösterilerden dolayı "İspanyol halkı ile gurur duyduğunu, İspanya'nın Avrupa'nın onurunu kurtardığını" savundu. Sanchez ayrıca, "Barbarlık sona erene kadar ne Rusya ne de İsrail hiçbir müsabakaya katılmamalı. Rusya Ukrayna'nın işgalinden sonra neden sportif müsabakaların dışında bırakıldı da İsrail Gazze'nin işgalinden sonra neden sınır dışı edilmedi?" şeklinde tepki gösterdi.

La Vuelta finalinde yaşananlar ve UCI-CSD arasındaki sert açıklamalar, spor ve siyaset ilişkisini yeniden tartışmaya açtı. Olayla ilgili gelişmeler hem ulusal hem de uluslararası platformlarda takip ediliyor.