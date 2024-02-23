İspanya'da 14 katlı binada yangın çıktı: Farklı bloklardan oluşan bina yangın sonrası küle dönüştü

Valensiya’nın doğu merkezindeki Campanar semtindeki 14 katlı apartmanın her bloğu, saat 17.30 (TSİ 19.30) civarında başlayan ve sürmekte olan yangınla kül oldu. Yangın çok büyük olduğu için Valensiya Belediyesi, çevre şehirlerin itfaiyelerine ve Askeri Acil Müdahale Birimine destek istedi. Yangında 13 kişi yaralandı, bunlardan 3’ü itfaiyeciydi.

Bölgeye acil olarak sahra hastanesi kuruldu ve çok sayıda ambulans gönderildi. Destek ve koordinasyon birimi, 14 katlı ve farklı bloklara ayrılmış binanın olduğu alanda faaliyet gösteriyor.

Sıcak hava ve rüzgar, itfaiyenin yangına müdahale etmesini güçleştirdi. Yanan apartmandan kurtulanlar, itfaiyenin balkonlardaki bazı insanları çıkardığını, alevlerin arasından sıyrılanların bir balkondan diğerine sıçradığını anlattı. Yangının neden çıktığı, apartmanda kimlerin olduğu veya ölenlerin olup olmadığı henüz belirsiz.

X hesabı üzerinden açıklama yapan Başbakan Pedro Sanchez “Korkunç yangından dehşete düşmüş durumdayım. Yangından etkilenen herkese dayanışma dileklerimi ve olay yerinde görev yapan tüm acil durum personeline takdirlerimi iletmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.