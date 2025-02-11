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İspanya'da Asgari Ücret Artışının Ardından İlk Kez Gelir Vergisi Uygulaması Başlıyor

İspanya'da asgari ücrete yapılan 50 avroluk zam, ilk kez asgari ücretlilerin gelir vergisi ödemesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:50
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:50
İspanya'da Asgari Ücret Artışının Ardından İlk Kez Gelir Vergisi Uygulaması Başlıyor

İspanya'da Asgari Ücret Artışı ve Yeni Gelir Vergisi Uygulaması

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümetinin almış olduğu asgari ücrette 50 avro artış kararı, önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. Bu artış ile birlikte, asgari ücretlilerin, ilk kez gelir vergisi ödemek zorunda kalacağı açıklandı.

Asgari Ücret ve Vergi Düzenlemeleri

Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, işçi sendikalarıyla vardığı anlaşmanın ardından bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, yılda 14 maaş üzerinden ödenen asgari ücretin aylık 50 avro artışla brüt 1184 avroya çıkartılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

Bu yeni düzenleme ile birlikte yıllık brüt kazancı 16 bin 576 avro olan asgari ücretli, mevcut yasalar gereği ilk kez gelir vergisi ödemek zorunda kalacak. İspanyol maliye otoritelerinin açıklamalarına göre, yıllık 15 bin 876 avrodan fazla kazancı olan çalışanlar, gelir vergisi yükümlülüğü altına girmekte. Bu durumda asgari ücretlilerin yeni zamla bu miktarın üzerinde gelir elde etmesi, vergi ödeyecekleri anlamına geliyor.

Uzman Görüşleri ve Tepkiler

Ekonomi uzmanları, asgari ücretlilerin yıllık 300 ile 700 avro arasında gelir vergisi ödeyeceklerini tahmin ediyor. Bakan Diaz, düzenlenen basın toplantısında, "asgari ücretlilerin gelir vergisinden muaf tutulmaları gerektiğini" vurguladı ve yapılan artışın ülkenin yararına olduğu görüşünde olduğunu ifade etti.

Dahası, Diaz, "Vergi pedagojisi yapmalıyız. Vergi adaletinin alttan değil tepeden başladığına inanıyoruz." diyerek koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyalist İşçi Partisi'ne yönelik eleştirilerde bulundu.

Muhtemel Kriz ve Eleştiriler

Ayrıca, koalisyon hükümetinin iki ortağı arasındaki asgari ücret artışı ve gelir vergisi uygulamasının getirilmesi, muhalefetteki sağ görüşlü partiler tarafından sert bir dille eleştirildi.

Ülkede toplam 2,4 milyon asgari ücretli çalışan bulunmakta ve bu düzenlemelerin, geniş kitleleri etkilemesi bekleniyor.

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